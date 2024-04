Deux fans du Barça interpellés après des saluts nazis

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À l'occasion du 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, deux supporters du Barça ont été interpellés après des saluts nazis dans les tribunes du Parc des Princes.

Le PSG s'est incliné 2-3 devant son public, face à Barcelone dans un match de haute volée. De nombreux supporters barcelonais se sont évidemment déplacés pour assister au succès de leur équipe. Mais si la sécurité a été grandement renforcée pour cette rencontre, deux "fans" des Blaugranas ont été filmés en train de réaliser des saluts nazis et des cris racistes dans les travées du Parc des Princes, à l'encontre d'une tribune rivale. Une vidéo relayée massivement sur les réseaux sociaux a permis de retrouver les deux individus et la Préfecture de police a ainsi pu les identifier, comme elle l'a indiqué sur X (ex-Twitter), ce jeudi 11 avril, lendemain de ce choc de la Ligue des Champions. Ils risquent une interdiction de stade et une grosse amende.

Incident au Parc des Princes, deux supporters interpellés

Dans le cadre de la rencontre de ⚽️ #PSGFCB, 2 interpellations ont été effectuées par les forces de l’ordre mobilisées dans le cadre du dispositif : apologie de crime de guerre et injure publique à caractère raciste.

➡️ Pour que le sport reste une fête ! pic.twitter.com/UtXzNHe6d1 — Préfecture de Police (@prefpolice) April 11, 2024

« Dans le cadre de la rencontre de Paris Saint-Germain - FC Barcelone, 2 interpellations ont été effectuées par les forces de l’ordre mobilisées dans le cadre du dispositif : apologie de crime de guerre et injure publique à caractère raciste. Pour que le sport reste une fête », a indiqué la Préfecture de police. Ce n'est pas la première fois qu'un cas de ce genre survient au Parc des Princes dans un match de Ligue des Champions. La saison dernière, deux supporters italiens avaient également été filmés en train de faire des saluts nazis et des cris de singe lors de la réception de la Juventus de Turin. Ils ont été condamnés en janvier 2023. Le FC Barcelone ne s'est pas encore exprimé suite à ce fait extra-sportif. Paris se déplacera en Catalogne pour le match retour le mardi 16 avril.