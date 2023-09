Deux erreurs fatales, Luis Enrique a plombé le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Battu à domicile par l’OGC Nice (3-2) vendredi, lors de la 5e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain peut regretter le onze aligné par Luis Enrique au coup d’envoi. C’est du moins l’analyse de Frank Leboeuf qui met l’accent sur deux choix de l’entraîneur parisien.

Première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain. Vendredi soir au Parc des Princes, le champion de France a été dominé par une séduisante équipe niçoise. Et comme souvent, il suffit d’une contre-performance pour remettre en cause les précédents commentaires. Luis Enrique, encensé depuis le début de la saison pour la philosophie de jeu mise en place et ses choix courageux, se retrouve subitement pointé du doigt. Le consultant Frank Leboeuf lui reproche en effet les non-titularisations de Manuel Ugarte et de Randal Kolo Muani.

Leboeuf n'a pas aimé la compo

« C'est terrible parce que tu es le PSG, a commenté le spécialiste d’ESPN. Avec les joueurs que tu as, même si tu perds les tout-puissants Messi et Neymar, tu devrais être capable de gagner tous les matchs. Mais c'est le football. Je ne sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, je ne sais pas ce qui se passe avec Luis Enrique. Mais les joueurs alignés devraient être capables de régler le problème face à Nice. Nice est une bonne équipe, ils sont deuxièmes au classement (provisoire) et ils ont de bons joueurs. »

L’entrée en jeu de CET homme a clairement inversé la tendance dans le milieu du PSG.



🌟 Manuel Ugarte pic.twitter.com/O4TfsLuoIE — Media Parisien (@MediaParisien) September 15, 2023

« Je considère Ugarte comme l'une des meilleures recrues mais il était sur le banc. Kolo Muani était aussi sur le banc. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si certains joueurs sont blessés ou pas suffisamment en forme, mais je n'ai pas vu la meilleure équipe du PSG, a regretté l’ancien international tricolore. C'est peut-être la raison pour laquelle ce n'était pas suffisant pour battre Nice. » Adepte des rotations, Luis Enrique a sans doute ménagé l’Uruguayen Manuel Ugarte et le Français Randal Kolo Muani après leur retour de sélection.