Désiré Doué en a marre, le PSG va tout perdre

Depuis le début du mercato, le PSG est actif dans le dossier Désiré Doué avec l’espoir de rafler la mise et de recruter l’international espoirs français du Stade Rennais. Mais la concurrence pourrait tout faire capoter.

Le mercato du Paris Saint-Germain peine décidément à se lancer en ce mois de juillet et le dossier Désiré Doué est très représentatif des difficultés rencontrées par le club de la capitale. Depuis plusieurs semaines, le champion de France en titre a identifié le milieu offensif du Stade Rennais comme une cible prioritaire afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique avec un jeune joueur à fort potentiel et qui est totalement compatible avec ce que recherche l’ancien sélectionneur de l’Espagne. A priori, le joueur était plutôt ouvert à l’idée de rejoindre le PSG et pourtant, le dossier n’avance pas.

Tottenham menace le PSG pour Désiré Doué

Pire, il semble reculer en cette fin de semaine, si l’on se fie aux informations du journaliste Ben Jacobs. Selon lui, le Paris Saint-Germain est plus que jamais sous la menace de Tottenham dans le dossier Désiré Doué puisqu'il s'agit actuellement le club de Premier League qui exerce le plus gros pressing pour faire venir Désiré Doué. Preuve de la détermination des Spurs, les dirigeants anglais ont d’ores et déjà établi le contact avec l’entourage du joueur, actuellement en préparation des Jeux Olympiques avec l’Equipe de France.

L’état-major de Tottenham ne s’est pas contenté de prendre contact avec les agents de Désiré Doué, ils ont également tapé à la porte du Stade Rennais afin de prendre la température et connaître les exigences du club breton. Autant dire que pour le PSG, le dossier Désiré Doué est doucement en train de prendre une très mauvaise tournure, alors que l’on pensait au cours des dernières heures que tout était bien avancé pour le transfert du milieu offensif rennais dans la capitale française. Même le joueur s'est interrogé sur la lenteur des discussions récemment. A priori, ce n’est pas le cas et il va encore falloir batailler pour s’arracher ce grand talent du football français. Rennes de son côté, peut légitimement se frotter les mains.

Et pour cause, cette concurrence accrue pour son milieu offensif, sous contrat jusqu’en juin 2026, va lui permettre de faire monter les enchères avec gourmandise et l’espoir de grimper jusqu’aux 50 millions d’euros évoqués au début de l’été.