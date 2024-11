Désiré Doué blasé au PSG, il fait un choix fort

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Désiré Doué n’a pas énormément de temps de jeu et peine à convaincre son entraîneur. Il doit déjà faire un choix pour le mercato d’hiver, et il semble avoir pris sa décision. Il souhaite s’imposer dans la capitale.

Il était l’une des signatures que les supporters du Paris Saint-Germain attendaient avec beaucoup d’impatience tout au long de l’été. Dans un feuilleton qui a duré jusqu’en août, le jeune milieu offensif Désiré Doué a finalement décidé de quitter le Stade Rennais pour rallier la capitale plutôt que le Bayern Munich. Néanmoins, ses débuts avec le PSG sont difficiles. Peu aligné par Luis Enrique à un poste où il y a beaucoup de concurrence, le joueur de 19 ans est souvent utilisé comme ailier voire comme faux numéro 9.

Cette saison, il a disputé treize rencontres toutes compétitions confondues et il ne compte qu’une seule passe décisive à son actif pour le moment. Doué est frustré par son temps de jeu mais compte bien se battre pour sa place. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Allemagne, le joueur arrivé pour 50 millions d’euros en provenance de Rennes à la mi-août veut plus de temps de jeu et n’est pas satisfait de sa situation sportive actuelle.

🚨🔵🔴 Désiré #Doué is unhappy with his playing time but is not considering a transfer in the winter. A loan move is also not currently planned.



Now fully fit, he is ready to give it his all. Contract with Paris Saint-Germain valid until 2029.@SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/ou0Zub9VbN