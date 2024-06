Désiré Doué au PSG, un gros clash à venir ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a manifesté son intérêt pour Désiré Doué et si Rennes aimerait conserver son milieu offensif, la tâche s’annonce rude car ce dernier a déjà fait part de sa farouche envie de rejoindre la capitale française.

Un an après avoir misé sur Bradley Barcola avec la réussite que l’on connait, le Paris Saint-Germain souhaite renouveler l’expérience en recrutant un nouveau jeune à fort potentiel en Ligue 1. Cette fois, c’est sur Désiré Doué que Luis Campos a flashé, une piste rapidement validée par Luis Enrique. Les deux hommes marchent main dans la main en ce qui concerne le mercato du PSG et cette piste semble faire l’unanimité en interne, d’autant plus que Désiré Doué n’a plus que deux ans de contrat avec le Stade Rennais.

Désiré Doué veut quitter Rennes, le PSG au pied du mur https://t.co/oGTpqTvLIR — Foot01.com (@Foot01_com) May 22, 2024

Du côté des dirigeants bretons, on aimerait convaincre l’international espoirs français de prolonger, mais la tâche s’annonce rude puisque selon les informations du compte insider PSG Inside Actu, la volonté de Désiré Doué est clairement de rallier la capitale française lors de ce mercato estival. « Désiré Doué pousse énormément pour venir au PSG et a fait comprendre aux dirigeants rennais qu’il voulait rejoindre Paris. Pour le moment, il n’y a eu qu’un entretien bref entre Moussa Sissoko et le Paris Saint-Germain. Mais tout porte à croire que ça va s’accélérer en espérant que Rennes va accepter la proposition de Paris » a publié le compte sur les réseaux sociaux.

Désiré Doué veut absolument signer au PSG

Pour l’heure, il n’existe donc aucun accord contractuel entre Désiré Doué et le PSG, mais la volonté des deux parties est identique. La question est maintenant de savoir quelle attitude le milieu offensif de 19 ans va adopter, si le Stade Rennais continue de s’opposer à son départ. « Évidemment qu’on aimerait le garder, mais on sait qu’il est suivi depuis longtemps par les plus gros clubs européens, et cela ne va pas changer cet été. Je ne parle pas de chiffre, on verra selon les offres, le marché » a de son côté lancé le patron rennais Olivier Cloarec, conscient qu’il sera difficile de garder Désiré Doué, mais qui affiche publiquement le souhait de conserver sa pépite une saison de plus. Nul doute que dans l’entourage du milieu offensif breton, on risque de s’impatienter si Rennes bloque son départ malgré une belle offre du Paris Saint-Germain.