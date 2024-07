Désiré Doué au PSG, l'affaire est dans le sac

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pour de nombreux insiders, le transfert de Désiré Doué au PSG ne fait plus aucun doute, Rennes ayant accepté de vendre sa pépite au club de la capitale malgré des contacts en Allemagne ces dernières semaines.

Depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain est très intéressé par le profil de Désiré Doué, sous contrat avec Rennes jusqu’en 2026. Très prometteur, le meneur de jeu breton a un profil qui correspond parfaitement avec ce que recherchent Luis Campos et Luis Enrique pour le futur du PSG et son profil a rapidement fait l’unanimité en interne. Un an après avoir tenté (et réussi) et le pari Bradley Barcola, le champion de France en titre s’est donc lancé à 100% sur la piste Désiré Doué, quitte à payer une grosse somme pour déloger l’international espoirs français de Rennes.

Désiré Doué au PSG, c'est un boulevard https://t.co/leh4tKavoI — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2024

Les efforts du PSG semblent payer car selon les informations de l’insider Pedro Morais, journaliste qui distille quelques informations sur X, il n’y a plus aucun doute à avoir sur le fait que Désiré Doué va signer au PSG après les Jeux Olympiques. « Désiré Doué sera parisien cet été. Les personnes bien informées sont au courant depuis un petit moment. Hâte de voir les nombreux démentis des collègues, mais la vérité éclatera rapidement » a publié le journaliste franco-portugais, lequel a l’air certain de ses informations en ce qui concerne le transfert de Désiré Doué.

Le PSG plus que jamais favori pour Désiré Doué

Le milieu offensif du Stade Rennais était également une piste sérieuse du Bayern Munich, mais le club allemand s’est concentré sur d’autres dossiers ces derniers jours (Palhinha, Olise) et a donc laissé le PSG avancer tranquillement pour conclure le deal. Le prix de ce potentiel transfert n’a en revanche pas été dévoilé mais à priori, il faudra débourser au minimum 35 à 40 millions d’euros pour le transfert de Désiré Doué, un joueur que le Stade Rennais considère aussi prometteur que Bradley Barcola, lequel avait été vendu au PSG par l’OL pour la somme rondelette de 50 millions d’euros il y a tout juste un an. A n'en pas douter, tout devrait se décanter dans les jours à venir et cela même si Désiré Doué est actuellement en pleine préparation des Jeux Olympiques avec l'Equipe de France de Thierry Henry.