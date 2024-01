Des pépites et des titres, l'énorme promesse de Luis Enrique au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG enchaine les victoires en 2024 et Luis Enrique compte bien faire durer ça jusqu'à la fin de la saison. L'entraineur parisien s'amuse du mercato et répond avec ses jeunes, tout en affichant d'énormes ambitions.

Comme souvent c’est le cas à Paris, le début de la deuxième partie de saison est prometteur pour le PSG. Les matchs de Coupe de France permettent d’enchainer les victoires, et l’écart se creuse en tête du championnat. Tout va donc très bien malgré un mercato un peu à l’arrêt alors que certains postes ont besoin de renforts, notamment au milieu de terrain. Mais Luis Enrique n’est pas du genre à supplier ses dirigeants d’agir, et se contente largement de ce qu’il a sous la main. Même avec 10 absents dans son groupe, l’entraineur du Paris SG a pu afficher un large sourire samedi soir dans les travées du Stade de la Source.

La qualification et la victoire sont très prometteuses pour lui, qui adore utiliser les jeunes et peut donc puiser dans le très large réservoir du club parisien. Il ne s’est pas privé de le faire savoir, glissant même un petit clin d’oeil à ceux qui attendent toujours des solutions au niveau du mercato, et pas forcément en interne. « C’est une très bonne nouvelle pour l’équipe. On peut réaliser de très bons transferts mais aussi utiliser les joueurs du Campus comme Senny (Mayulu), Warren (Zaïre-Emery), Ethan (Mbappé) et tant d’autres », a confié l’entraîneur espagnol, pour qui utiliser les joueurs du centre de formation n’est pas incompatible avec de l’ambition.

Luis Enrique veut gagner tous les trophées

La preuve, Luis Enrique a affiché clairement son envie d’aller chercher non seulement la Coupe de France, mais aussi la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Un triplé bien évidemment jamais réalisé, mais l’ancien coach du FC Barcelone ne s’interdit absolument rien. « Il faut les cadres mais il y en a d'autres qui doivent être incorporés à l'équipe, on veut remporter la Coupe de France avec toute l'équipe. Notre objectif est clair : gagner tous les trophées », a livré un Luis Enrique qui avoue ne pas faire de la Ligue des Champions une obsession, mais se concentre surtout sur la progression de l’équipe. Pour le moment, entre le sérieux et la concurrence, le PSG est sur de bonnes bases même si, quoi qu’en pense Luis Enrique, le juge de paix sera quand même le printemps européen de son club.