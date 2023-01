Des pénaltys, un rouge, Neymar, Messi, CR7, le match fou du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A la pause de son match face aux stars du championnat saoudien, le PSG est accroché sur le score de 2-2 dans un match fou.

Christophe Galtier avait prévenu, ce ne serait pas un petit match d’entrainement contre les stars du championnat saoudien pour le PSG. Dans un stade bien garni, le PSG était pourtant parti en solo, mais à la pause, le score est de 2-2. Lionel Messi a ouvert le score facilement au bout de trois minutes. Les joueurs parisiens ont ensuite gâché de nombreuses occasions, jusqu’à ce que le vent tourne. Pour une sortie mal maitrisée sur Cristiano Ronaldo, Keylor Navas s’est vu siffler un pénalty que le Portugais a transformé sans trembler. Ensuite, sur une contre-attaque, les Saoudiens ont filé vers le but du PSG avant que Juan Bernat ne fauche son adversaire, pour récolter un carton rouge pas illogique, mais qui a surpris pour un match amical.

A 10, en plus des kilomètres à parcourir en 48 heures d’avion et de démarchage, le PSG va donc s’offrir un match plus compliqué que prévu. Cela n’a pas empêché Marquinhos de marquer sur un centre pour permettre aux champions de France de passer peu après. Et juste avant la mi-temps, le match a encore basculé, avec un pénalty sifflé après visionnage des images à la VAR, et provoqué par Neymar. Le Brésilien a même tenté de se faire justice, Kylian Mbappé le laissant prendre ses responsabilités. Mais à la surprise générale, le Brésilien a vu son tir être facilement arrêté par le portier adversaire, pour cette première période totalement folle. Puisque dans les arrêts de jeu, Cristiano Ronaldo égalisait avec une reprise victorieuse de sa propre tête sur le poteau de Navas (2-2).

