Dembélé comme Mbappé, le PSG va lui faire payer ‍!

Luis Enrique a frappé fort contre Ousmane Dembélé en le privant du match contre Arsenal. Le PSG l'a soutenu en sanctionnant le Français sur le plan financier.

De nos jours, il est rare que les entraineurs soient encore surpris par des informations qui sortent dans la presse. Parfois, ils feignent l’ignorance pour ne pas avoir à répondre à des questions dérangeantes. Mais à la veille du match face au PSG, l’entraineur d’Arsenal Mikel Arteta a été totalement surpris par le fait qu’Ousmane Dembélé ne soit pas dans le groupe parisien pour le choc de ce mardi soir à l’Emirates. Le technicien des Gunners a même reconnu qu’il avait préparé son équipe pour y affronter l’ailier tricolore, même si bien évidemment une telle absence ne le dérangera pas trop étant donnée la forme de l’ancien barcelonais.

La prime de Dembélé supprimée

Le PSG va peut-être en subir les conséquences sur le plan sportif, mais Luis Enrique a parfaitement assumé ce mardi cette décision en expliquant qu’il continuerait d’écarter ceux qui n’oeuvraient pas pour le collectif. Et visiblement, c’était le cas d’Ousmane Dembélé, qui s’est fait reprendre de volée dans le débriefing du match contre Rennes, et n’a pas voulu laisser le dernier mot à son entraineur. Un désaccord qui va aussi se traduire sur le plan financier puisque L’Equipe annonce que le PSG va priver le joueur formé au Stade Rennais de sa prime d’éthique pour ce mois, ce qui représente une part importante de son contrat en dehors de son salaire. Une décision que le joueur peut en théorie contester, s’il estime que cette retenue n’est pas justifiée, étant donnée que ce n’est pas un manquement éthique au club qui lui est reproché.

Cela devrait toutefois se régler rapidement, et pas provoquer une bataille judiciaire comme le PSG en connait une avec Kylian Mbappé, qui réclame lui ses derniers mois de salaire impayés. L’Equipe affirme ainsi que Dembélé va rapidement réintégrer le groupe après avoir digéré sa sanction sportive et financière. Cela même si le vestiaire n’est pas loin de penser que Luis Enrique a fait preuve d’un excès d’autorité injustifié en sanctionnant ainsi l’ancien barcelonais, alors que la discussion était restée concentrée sur le sportif, la tactique et le comportement sur le terrain. Une façon de rappeler que, s’il est totalement soutenu par le PSG qui a décidé de sanctionner financièrement le joueur, l’entraineur espagnol va tout de même devoir faire attention à ne pas perdre son vestiaire sur la durée de la saison.