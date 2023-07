Ousmane Dembélé, tout s'écroule déjà pour Paris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La stupeur a gagné les rangs des supporters du Barça ce vendredi puisqu'Ousmane Dembélé a été annoncé partant au PSG. Toutefois, les médias espagnols et le club catalan ne sont pas inquiets concernant l'avenir du joueur à Barcelone.

Ousmane Dembélé au PSG, le transfert que peu de monde avait vu venir cet été. Ce vendredi, c'était même très clair : le joueur français va arriver incessamment sous peu à Paris. Une nouvelle qui a sûrement déçu les supporters du club catalan à travers le monde. Comment Dembélé revenu dans le coup la saison dernière peut-il partir si tôt ? Comment les dirigeants blaugrana peuvent-ils laisser filer un élément aussi important du vestiaire catalan ? L'inquiétude de certains fans tranche avec le calme aperçu dans les médias espagnols ainsi qu'au sein du FC Barcelone, selon les premières informations.

Dembélé au Barça en août, c'est quasi assuré

En effet, on est unanime en Espagne : Ousmane Dembélé ne partira pas du Barça cet été. Une pensée largement partagée au sein du club catalan, lequel ne se montre pas inquiet dans ce dossier. Selon Diario Sport, Xavi et son staff sont convaincus à 100% que Dembélé restera pour s'inscrire dans le projet à long terme. L'important quotidien catalan Mundo Deportivo approuve cela et confirme bien que Dembélé sera normalement barcelonais à l'issue de l'été.

Pour appuyer cette théorie et réfuter les rumeurs de départ, on s'appuie sur deux arguments en Espagne. Tout d'abord, le fait que Dembélé ait refusé une superbe offre financière venant d'Arabie saoudite il y a quelques jours seulement. Ensuite, il ne faut pas oublier que le joueur français négocie toujours sa prolongation de contrat au Barça. La rumeur sur un départ au PSG serait un levier utilisé par ses agents dans les négociations. La conclusion sera rapidement connue car le PSG entend payer la clause libératoire de 50 millions d'euros de l'ancien rennais à Barcelone. Dans le cas d'une prolongation de contrat, cette clause sera au moins doublée et cela mettrait fin pour de bon aux attaques parisiennes.