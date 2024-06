Dembélé arraché au PSG, Chelsea met le paquet

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son transfert au PSG en provenance de Barcelone, Ousmane Dembélé fait l’objet de nombreuses convoitises. Chelsea est notamment sur les rangs pour s’offrir l’international français.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé un joli coup sur le marché des transferts en levant la clause libératoire d’Ousmane Dembélé et en s’attachant les services de l’international tricolore pour seulement 50 millions d’euros. L’ailier droit de 27 ans a mis du temps avant de trouver la bonne carburation avec le PSG mais a fini par se montrer décisif et termine la saison à 6 buts et 14 passes décisives, un total honorable pour un joueur de couloir. Au-delà de ses buts et de ses passes, l’international français est précieux grâce à sa faculté à éliminer et à combiner avec ses coéquipiers dans ses espaces très réduits.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Avec le départ de Kylian Mbappé, « Dembouz » est amené à devenir un joueur encore plus important pour Luis Enrique la saison prochaine. Néanmoins, le PSG va devoir résister aux assauts de quelques courtisans lors du mercato estival. Et pour cause, le média Fichajes nous apprend que Chelsea est très intéressé par la perspective de récupérer le n°10 du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Les Blues sont en reconstruction après le départ de Mauricio Pochettino et la nomination à venir d’Enzo Maresca. Le montant de la potentielle offre de Chelsea n’a pas été dévoilée, mais le club londonien serait prêt à mettre le paquet pour s’attacher les services de l’ancien attaquant de Rennes, Dortmund et Barcelone.

Ousmane Dembélé a peu de chances de quitter le PSG

On imagine tout de même assez mal Ousmane Dembélé faire ses valises du Paris Saint-Germain un an seulement après son arrivée, et encore moins pour rejoindre un club non-qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. La seule ouverture serait un éventuel coup de théâtre signé Luis Enrique, alors que Daniel Riolo avait révélé il y a deux semaines qu’il ne serait pas étonné si le coach du PSG réclamait le départ d’Ousmane Dembélé en raison du manque de sérieux de ce dernier, qui s’était adjugé une virée à Cannes avec Kylian Mbappé pendant que le Paris SG affrontait Metz lors de la dernière journée de Ligue 1. Malgré cela, la tendance n’est pas (encore) à un départ pour Ousmane Dembélé.