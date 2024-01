De Ligt au PSG, Luis Enrique recadre Campos

En quête d’un défenseur central supplémentaire, le Paris Saint-Germain a sondé le Bayern Munich quant à la disponibilité du Néerlandais Matthijs de Ligt. Mais pour l’entraîneur parisien Luis Enrique, le club de la capitale ferait mieux de s’abstenir cet hiver.

Confronté à des blessures, le Paris Saint-Germain s’est aperçu des limites de son effectif. Le secteur défensif n’a pas été épargné avec les pépins physiques de Nuno Mendes, Milan Skriniar ou encore Presnel Kimpembe. De quoi inciter Luis Campos à réagir avec l’arrivée du jeune Brésilien Lucas Beraldo, en attendant un deuxième renfort en charnière centrale ? C’est effectivement le souhait du conseiller sportif. Le Portugais a sondé le Bayern Munich pour connaître la disponibilité de Matthijs de Ligt.

Mais il faut croire que Luis Enrique n’a pas forcément validé la piste du Néerlandais. Ce samedi en conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a été interrogé sur la possibilité de renforcer sa défense. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien, loin d’être un grand fan du mercato hivernal, n’a pas montré un grand enthousiasme. « Si j’attends de nouvelles recrues en défense ? Pour être honnête avec vous, je pense qu'on devrait faire nos devoirs pendant le mercato estival, quand on a trois mois pour pouvoir chercher les joueurs », a estimé l’Espagnol.

Luis Enrique : « Je suis très content de l'attitude de tous. Si on veut gagner tous les titres, on a besoin de tous nos attaquants et qu'ils sortent de leur zone de confort. Ça c'est la clé pour moi. »