DAZN réussit à rater le coup d'envoi de PSG-Reims

Par Claude Dautel

A la demande du diffuseur, la LFP a décalé le match du samedi soir à 21h05. Cela n'a pas empêché DAZN de rater le coup d'envoi de PSG-Reims.

Consciente qu'entre le match de 19h et celui programmé à 21h, cela pouvait être chaud pour DAZN, la Ligue de Football Professionnel a accepté de décaler de cinq minutes le coup d'envoi des rencontres. Une décision plutôt logique. Mais ce samedi, et alors que le match entre Strasbourg et Lille s'est terminé à 20h58, DAZN a enchaîné les publicités au point de rater le début de PSG-Reims, le direct débutant après 14 secondes de jeu pour ceux qui sont abonnés via MyCanal. Un ratage grandiose qui a évidemment agacé les internautes, lesquels se demandent si le diffuseur officiel de la Ligue 1 prend vraiment les choses au sérieux.

C'était super cette idée de la @LFPfr de décaler à 21h05 le coup d'envoi des matches du samedi, ça permet à @DAZN_FR de caler plus de pubs avant le coup d'envoi... Et pour ceux abonnés avec Canal+, de rater le coup d'envoi. — CulturePSG (@CulturePSG) January 25, 2025

Sur les réseaux sociaux, DAZN a donc pris cher, notamment de la part des abonnés de la première heure qui paie toujours plein pot pour un service qui ne s'améliore pas du tout. On imagine que du côté de la LFP, on ne dira rien à la seule chaîne qui a accepté de payer 400 millions d'euros par an pour diffuser 8 des 9 matches de chaque journée de Ligue 1 et qui tente déjà de négocier son contrat à la baisse, tant le nombre d'abonnés est faible malgré une baisse constante des prix. Si déjà DAZN pouvait respecter ses abonnés, ça serait bien...