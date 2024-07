Dans le loft, Bernat met le PSG face à un dilemme

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour suite à son prêt à Benfica, Juan Bernat n’entre toujours pas dans les plans du coach Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Le latéral gauche a été placé dans le loft avec les indésirables. Mais pour s’en débarrasser, le club francilien devra accepter un sacrifice financier.

Le Paris Saint-Germain a lancé l’opération dégraissage. Comme on pouvait s’y attendre, le club de la capitale a mis en place un loft. Pas moins de huit joueurs font partie de cette catégorie d’éléments à pousser vers la sortie. Un groupe parmi lequel on retrouve Juan Bernat. De retour suite à un prêt à Benfica, le latéral gauche de 31 ans sort d’une saison difficile. L’Espagnol a passé l’essentiel de son année à l’infirmerie, notamment à cause d’une pubalgie qui avait nécessité une opération en février dernier.

Autant dire que Juan Bernat n’a pas pu se montrer à son avantage pendant son expérience au Portugal. Loin de son meilleur niveau, l’ancien joueur du Bayern Munich n’a même pas eu l’opportunité de refaire ses preuves sous les yeux de Luis Enrique. Selon le média italien Il Secolo XIX, le Paris Saint-Germain l’a déjà proposé à Las Palmas, 16e de Liga la saison dernière, et au Genoa. En ce qui concerne le récent 11e de Serie A, la piste a peu de chances d’aboutir, préviennent nos confrères transalpins.

Le Genoa veut Bernat libre

Juan Bernat représente un investissement trop cher au niveau de l’indemnité de transfert et de son salaire. De plus, les Rossoblu ne sont pas disposés à faire un tel effort pour un joueur aussi souvent blessé. Le pari serait beaucoup trop risqué. La source évoque tout de même une possible ouverture si le Paris Saint-Germain acceptait de libérer son indésirable de sa dernière année de contrat. Le champion de France se débarrasserait de son joueur, mais ferait une croix sur une indemnité.