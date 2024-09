Danilo Pereira quitte le PSG contre 5ME

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En cette dernière journée du mercato en Arabie Saoudite, Danilo Pereira a finalement décidé d'accepter l'offre du club d'Al-Ittihad entraîné par Laurent Blanc. Le PSG va prendre un petit chèque.

Plutôt que de rester un an sans réellement avoir l'occasion de jouer avec le Paris Saint-Germain, Danilo Pereira a donné son feu vert aux dirigeants du club de la capitale pour rejoindre la Saudi Pro League et plus précisément Al-Ittihad, le club de Karim Benzema. Luis Enrique ne voulant plus réellement de lui dans son effectif, ce qui l'a profondément irrité, le milieu de terrain portugais a choisi de continuer sa carrière en Arabie Saoudite.

A un an de la fin de son contrat, Danilo Pereira, qui avait été recruté en octobre 2020 au FC Porto moyennant un prix total de 20 millions d'euros, quitte le Paris Saint-Germain en échange d'un chèque de 5 millions d'euros confirme Loïc Tanzi. Afin de ne pas perdre de temps, l'international portugais avait été autorisé à s'envoler vers l'Arabie Saoudite où il est attendu pour signer son nouveau contrat. Outre Karim Benzema, Danilo Pereira retrouvera également N'Golo Kanté et Moussa Diaby.