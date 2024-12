Daniel Riolo propose une idée folle pour sauver le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, le PSG n'a pu faire mieux que match nul (0-0) face à Auxerre en Ligue 1. Encore une fois, le club de la capitale aura fait preuve d'une maladresse déconcertante.

Le PSG n'y arrive plus depuis trois rencontres... Ce vendredi soir à Auxerre, les hommes de Luis Enrique ont été accrochés par de valeureux bourguignons, portés par leur gardien de but, Donovan Léon, auteur de 11 arrêts. Encore une fois, le Paris Saint-Germain aura été maladroit. Collectivement, le club de la capitale a essayé, mais en vain. Si l'état d'esprit était au rendez-vous, c'est plutôt le talent individuel qui pose question, à l'image de joueurs comme Randal Kolo Muani totalement en manque de confiance. Selon certains observateurs, seul Achraf Hakimi se montre à la hauteur de son statut dans ce nouveau PSG made in Luis Enrique. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire.

Hakimi numéro 9, l'idée de génie

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant ce Paris fébrile et moyen : « A part Hakimi, qui percute pour faire une différence par un dribble pour créer le danger ? Non mais mets Hakimi avant-centre ! C'est le seul joueur de classe internationale. On a l'impression que tous les joueurs ont régressé. Mais ce n'est pas la faute de Luis Enrique, on ne peut pas le dire sinon on fait une fixette ». Le Paris Saint-Germain va rapidement devoir se reprendre, car mardi soir prochain en Ligue des champions, le club francilien jouera son avenir européen sur la pelouse de Salzbourg. Les hommes de Luis Enrique doivent impérativement s'imposer en Autriche pour encore croire en leurs chances de figurer parmi les barragistes. Luis Enrique devra une nouvelle fois faire des choix forts même si publiquement, l'Espagnol continue de défendre ses troupes et reste persuadé que la roue tournera.