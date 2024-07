Crysencio Summerville, la grosse surprise du PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

A la recherche de bonnes opportunités pour renforcer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain est intéressé par un joueur ayant réalisé une très bonne saison en Angleterre. La concurrence s’annonce féroce dans la course à sa signature.

Le Paris Saint-Germain veut renforcer son secteur offensif. Après une saison dernière qui l’a vu réaliser le triplé Ligue 1 - Coupe de France - Trophée des Champions, le club de la capitale espère néanmoins régler ses problèmes offensifs car plusieurs joueurs n’ont pas eu le rendement attendu comme Randal Kolo Muani, décisif ces dernières heures avec la France contre la Belgique à l’Euro. Selon les médias néerlandais et plus précisément De Telegraaf, le PSG est entré dans la danse pour la signature d’un joueur prometteur en la personne de Crysencio Summerville, ailier droit qui joue à Leeds, promu à l’issue de la saison dernière en Premier League. Le joueur a réalisé un exercice 2023/2024 abouti puisqu’il a inscrit 19 buts et délivré 9 passes décisives en 43 matchs de Championship.

Le PSG se positionne sur Summerville malgré la concurrence

NIEUWS: #PSG meldt zich bij management Crysencio #Summerville (22). Franse topclub concreet voor aanvaller Leeds United, melden bronnen rondom PSG. Bevestiging na first call @wiebe_de_vries.https://t.co/Rq7Xc1NXSy — Mike Verweij (@MikeVerweij) July 2, 2024

Le joueur formé au Feyenoord Rotterdam sort de la saison la plus notable de sa jeune carrière, ce qui a logiquement suscité les convoitises de diverses formations d’Outre-Manche, comme Fulham, Liverpool ou encore Chelsea, tandis que Brighton est allé plus loin et s’est entretenu avec le joueur de 22 ans. Les pensionnaires d’Elland Road attendent une grosse indemnité de transfert pour celui qui est encore lié avec Leeds jusqu’en 2026, ce qui a nettement refroidi les ardeurs des Seagulls. Dans ce dossier, le PSG a peut-être une opportunité à saisir bien que la somme demandée par les dirigeants anglais n’ait pas fuitée. Leeds pourrait être tenté de ne pas vendre son joyau à une autre écurie de Premier League, ce qui peut arranger une formation qui a besoin de percussion sur les côtés et qui voit en Summerville la doublure parfaite à Ousmane Dembélé.