Coup de théâtre, Kvaratskhelia trahit le PSG

Priorité du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia s’éloigne de la capitale française. Naples souhaite absolument conserver son ailier sous contrat jusqu’en 2027. Et le Géorgien, pourtant d’accord avec le club francilien, ne semble plus disposé à mettre la pression sur ses dirigeants.

Sauf nouveau revirement de situation, Khvicha Kvaratskhelia ne signera pas au Paris Saint-Germain cet été. C’était pourtant l’intention de l’ailier du Napoli en début de mercato estival. Il y a quelques semaines, le club de la capitale, qui a choisi de renforcer son couloir gauche pour compenser le départ de Kylian Mbappé, avait fait du Géorgien sa priorité. Le champion de France était même parvenu à un accord avec son entourage.

Khvicha Kvaratskhelia était alors déterminé à rejoindre les Parisiens. A tel point que l’agent et le père du joueur ont publiquement exprimé ses envies d’ailleurs. Sauf qu’à Naples, Aurelio De Laurentiis n’est pas du genre à céder sous la pression. A la demande de son nouvel entraîneur Antonio Conte, qui considère son ailier comme un élément indispensable la saison prochaine, le président napolitain a fermé la porte à double tour. Le dirigeant ne propose à Khvicha Kvaratskhelia qu’une prolongation de son contrat qui expire en 2027.

🚨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia’s agent Jugeli: “His future depends on Napoli president. If he wants to sell Kvara, he will leave. If he wants to offer new deal, Kvara will extend”, told @ANobelito.



Napoli plans, very clear: new deal has been offered to Kvaratskhelia, not for sale. pic.twitter.com/i9b4FH7yfJ