Ciblé au PSG, Donnarumma a lancé un appel à l’aide

Par Eric Bethsy

Coupable d’erreurs grossières avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma n’a pas été épargné par les critiques. Mais le gardien italien a eu le courage de solliciter l’aide d’une coach mentale. Et sait maintenant gérer les commentaires négatifs qui pleuvent après une contre-performance.

Gianluigi Donnarumma peut savourer. Depuis quelques semaines, le voilà enfin débarrassé des critiques sévères qui l’ont régulièrement accompagné depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Le gardien italien enchaîne les bonnes performances et se montre décisif pour son équipe au meilleur moment de la saison. Il faut bien reconnaître que l’ancien portier du Milan AC n’a pas toujours été irréprochable.

Donnarumma gère mieux les critiques

Cette saison encore, Gianluigi Donnarumma s’est rendu coupable d’erreurs grossières qui ont relancé le débat sur sa faiblesse dans le jeu au pied. Et pour ne rien arranger, l’international italien n’est pas non plus épargné par ses compatriotes à la moindre contre-performance en sélection. Un contexte forcément difficile à gérer pour le Parisien qui a trouvé le courage de solliciter une coach mentale. Et qui n’a pas à regretter son initiative. « Les gens ont le droit de s'exprimer, mais une opinion ne peut pas définir la valeur d'un gardien de but », a confié le dernier rempart du PSG au média SportWeek.

Gigio Donnarumma a sauvé 13 penalty sur 51 dans sa carrière



Cela revient à un penalty sur 4 c’est tout simplement immense 😳 pic.twitter.com/9OIUUEifHr — Joueurs IT 🇮🇹 (@JoueursItalia) March 22, 2024

« Je reste calme. Et surtout, on progresse grâce à ses erreurs. J'ai appris à gérer les erreurs mais aussi les réussites grâce à ma coach mentale Nicoletta Romanazzi. Je la remercie car elle m'aide à rester concentré sur moi-même et à ne pas penser aux éléments extérieurs. Ce n’est pas une faiblesse de demander de l’aide, au contraire cela rend plus fort. Le rôle du gardien de but est l’un des plus difficiles, mais c'est aussi le plus beau. Un de mes points forts, c'est de rester concentré malgré quelques erreurs. Si tu y penses, tu es mort », a expliqué Gianluigi Donnarumma, fier de sa progression au niveau mental.