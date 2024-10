Cherki au PSG, c'était non, non et non

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le nom de Rayan Cherki a régulièrement été associé au PSG. Luis Campos et Luis Enrique n’étaient pas contre sa venue, mais Nasser Al-Khelaïfi a refusé la signature de l’attaquant de l’OL.

Lors du précédent mercato, Rayan Cherki était tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le meneur de jeu de 21 ans n’avait plus qu’un an de contrat et son départ ne faisait plus aucun doute. A deux doigts de filer au Borussia Dortmund, l’international espoirs français a également fait l’objet d’un intérêt réel de la part du Paris Saint-Germain. Dans la capitale, Luis Enrique et Luis Campos étaient plutôt favorables à la venue de Rayan Cherki, mais un homme a tout fait capoter, selon les échos du compte insider PSG Inside Actu.

Réagissant aux tensions entre le champion de France en titre et Kylian Mbappé, l’informateur a révélé que Nasser Al-Khelaïfi avait mis son véto l’été dernier au recrutement de Rayan Cherki pour une raison bien précise. « Je ne vous apprends rien, mais Nasser a interdit toute négociation avec des joueurs représentés par Fayza Lamari ou proches de la mère de Mbappé. C'est pour cela, que je vous ai dit qu'il n'y a jamais eu de contact avec Cherki » a publié le compte PSG Inside Actu, révélant que Rayan Cherki n’avait finalement aucune chance de signer dans la capitale française précisément car il était représenté par le clan Mbappé.

Al-Khelaïfi a refusé Cherki l'été dernier, la raison dévoilée

Hasard ou pas, le meneur de jeu de l’OL, qui a prolongé d’une saison son contrat dans la capitale des Gaules, a changé d’agent il y a quelques jours. En effet, Rayan Cherki s’est séparé de Fayza Lamari et ses intérêts sont désormais défendus par Moussa Sissoko, un agent bien plus apprécié au PSG puisqu’il est notamment le représentant d’Ousmane Dembélé ou encore de Randal Kolo Muani. Reste maintenant à voir si avec ce changement d’agent et cet éloignement entre Cherki et le clan Mbappé, le PSG sera tenté de repasser à l’offensive l’été prochain pour s’offrir les services de Rayan Cherki. Un transfert à l’été 2025 apparait en tout cas beaucoup plus crédible et cette fois, Nasser Al-Khelaïfi n’y verra aucun inconvénient.