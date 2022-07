Le PSG contre Chelsea, Fofana veut aller au Qatar

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Gravement blessé au péroné il y a un an, Wesley Fofana a connu des mois difficiles qui l'ont éloigné des terrains anglais. Cela a aussi brisé son ascension vers l'Equipe de France. Le défenseur le sait et il est prêt à quitter Leicester pour retrouver les Bleus.

Issu d'une formidable génération stéphanoise victorieuse de la Gambardella en 2019, Wesley Fofana est sûrement l'un des plus grands talents français en défense centrale. A 21 ans, la belle trajectoire qui lui était promise a toutefois connu un gros contretemps. En effet, en août dernier, il se fracturait le péroné dans un match amical avec son club de Leicester. Un coup dur qui lui a fait manquer une bonne partie de la saison écoulée mais surtout l'a empêché de jouir d'une première sélection en Equipe de France. Alors que la coupe du monde au Qatar approche, Fofana aimerait attirer de nouveau le regard de Didier Deschamps.

Fofana visé par Chelsea, le PSG à l'affût

Et quoi de mieux qu'un transfert retentissant dans un grand club européen. Le défenseur de Leicester est suivi de près par Chelsea qui réfléchit à le recruter, notamment si les Blues échouent à signer Presnel Kimpembe du PSG. Selon l'Equipe, Fofana envisage sérieusement l'option d'un départ avec l'objectif clair de revenir jouer en Bleu. Il faut dire que le club londonien lui permettrait aussi de disputer la Ligue des champions, contrairement à Leicester huitième du dernier championnat de Premier League et qui ne tire pas dans la même catégorie que la formation entraînée par Thomas Tuchel.

Les Foxes réclameraient 60 millions d'euros pour céder leur défenseur français. Une somme logique étant donné que Fofana est lié avec Leicester jusqu'en 2027. Un prix à la portée des Blues mais aussi du Paris Saint-Germain. Car le PSG et Luis Campos sont également sur le coup surtout si le transfert de Milan Skriniar ne se conclut pas rapidement, l'Inter ne lâchant rien dans ce dossier, dont le coût serait toutefois similaire. Manchester City fait aussi partie des prétendants pour l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Une chose est sûre, Wesley Fofana ne manque pas de solutions pour se relancer et revenir au premier plan afin d'avoir ce qu'il désire plus que tout, à savoir jouer le Mondial 2022 en fin d'année au Qatar avec l'équipe de France.