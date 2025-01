Chelsea livre Nkunku au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Une fin de mercato synonyme de dégraissage pour les clubs anglais. Plusieurs grands noms sont disponibles sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain va t-il succomber alors qu'un de ses anciens poulains lui est quasiment offert ?

Avec son budget colossal, le Paris Saint-Germain est souvent vu comme une menace par les autres grands clubs européens. Cependant, les moyens offerts par les Qataris peuvent aussi se révéler avantageux pour ces formations désireuses de faire le ménage en leur sein. A l'instar de certains clubs français, les équipes anglaises doivent dégraisser leur effectif cet hiver. Plusieurs joueurs et non des moindres sont mis sur le marché, étant devenus trop chers ou plus assez performants. Chelsea, Manchester United, Arsenal et Tottenham ont de bons éléments à céder comme le rappelle le compte X d'informations PSGInside-Actus.

Christopher Nkunku proposé au PSG

Ces formations anglaises ne s'embêtent pas et envoient directement la liste de leurs indésirables aux potentiels acheteurs et donc au PSG. Depuis quelques jours, Chelsea propose notamment aux Parisiens de récupérer Christopher Nkunku selon le compte insider sur X. Ancien membre du centre de formation parisien, l'international français doit se contenter d'un rôle de remplaçant avec le nouveau manager Enzo Maresca. Cela fait mauvais genre alors que le Français touche près de 12 millions d'euros de salaire annuel avec les Londoniens.

Autant dire que Chelsea ne sera pas gourmand concernant l'indemnité de transfert. De quoi faire une bonne affaire pour le PSG, très intéressé pour recruter Nkunku ces dernières années. Malgré une grosse blessure la saison passée, le Français possède encore un potentiel énorme. En outre, il est polyvalent et peut jouer un peu partout sur le front de l'attaque. Il serait un faux 9 idéal pour Luis Enrique, lequel boude toujours Gonçalo Ramos au poste d'avant-centre. Paris ne devra pas traîner puisque la concurrence sera beaucoup plus féroce l'été prochain, faisant sans doute grimper la facture pour un joueur sous contrat jusqu'en 2029 avec les Blues.