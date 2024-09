Cette pépite explose, le PSG sort le contrat

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Jeune révélation du début de saison du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye a convaincu son entraîneur Luis Enrique de le titulariser au Havre en début de championnat. Le PSG souhaite faire signer à sa pépite son premier contrat professionnel.

Il est le joueur que l’on n’attendait pas forcément en ce début de saison du côté du Paris Saint-Germain. Titulaire lors du premier match de la saison de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Océane face au Havre le 16 août dernier (succès parisien quatre buts à un), Ibrahim Mbaye est devenu à 16 ans le plus jeune joueur à débuter une rencontre pour le club de la capitale. Luis Enrique lui a ensuite réitéré sa confiance en le faisant entrer en jeu contre Montpellier puis Brest au Parc des Princes. L’entraîneur espagnol l’avait intégré au groupe qui avait débuté la préparation et Mbaye, qui évolue au poste d’attaquant, avait trouvé le chemin des filets contre Sturm Graz, récent adversaire de Brest en Ligue des Champions. Désormais, le Paris Saint-Germain, qui croit beaucoup en son joueur, espère bientôt le faire changer de statut, lui qui possède encore un contrat aspirant au PSG jusqu’en 2026.

Le PSG veut un contrat professionnel pour Mbaye

Selon les informations de L’Equipe, le Paris Saint-Germain a entamé des négociations pour que Mbaye signe son premier contrat professionnel avec le club de la capitale, un destin qui rappelle celui de Warren Zaïre-Emery qui malgré son jeune âge a déjà un rôle important dans son club formateur. Zoumana Camara, qui l’avait entraîné chez les U19, est en tout cas certain du potentiel du joueur : «C'est un énorme potentiel. Sur le volume, l'explosivité, la percussion, il peut déjà apporter à ce groupe-là. Dans une équipe de possession comme Paris, pour un joueur offensif, c'est un peu plus simple. Il peut entrer et faire des différences, quand le match est plus ouvert et profiter des espaces. Il a déjà la maturité pour le foot senior. Il faudra voir comment gérer son temps de jeu parce qu'à cet âge-là, on a besoin de continuité. Il y a des gens compétents pour gérer cela», estime-t-il. La balle est dans le camp du PSG, qui va tout faire pour verrouiller le futur de sa pépite dans les prochaines semaines.