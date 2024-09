Cet énorme cadeau au PSG rend malade le Barça

Dans : PSG.

Confronté à la grave blessure de Marc-André Ter Stegen, out jusqu’à la fin de la saison, Barcelone va recruter Wojciech Szczesny dans l’urgence. Mais le club catalan aurait préféré pouvoir s’appuyer sur un gardien du PSG.

Enorme coup dur pour le FC Barcelone, confronté à la grave blessure de Marc-André Ter Stegen. Victime d’une rupture complète du tendon rotulien ce week-end face à Villarreal, le gardien allemand ne jouera plus cette saison. Une tuile pour le club catalan, qui réalisait un début de saison parfait en Liga et qui doit désormais recruter un gardien dans l’urgence afin de pallier l’absence de Ter Stegen. Les noms de Guillaume Restes (Toulouse) ou encore de Keylor Navas (libre) ont été cités, mais c’est finalement Wojciech Szczesny qui devrait rejoindre le club blaugrana.

Le Barça pleure le départ d'Arnau Tenas

Libre depuis son départ de la Juventus Turin, le gardien polonais va sortir de sa retraite pour effectuer une pige d’un an à Barcelone. Une solution à moindre coût pour le Barça, qui aurait cependant aimé pouvoir compter sur un gardien d’avenir susceptible de prendre la place de Ter Stegen à plus long terme. Don Balon nous apprend que ces dernières heures, un nom a été évoqué dans les bureaux du club catalan, celui d’Arnau Tenas. Recruté pour zéro euro par le PSG en provenance de Barcelone il y a un an, l’international espoirs espagnol a réalisé de très bons Jeux Olympiques cet été.

Relégué en tant que n°3 à Paris après la signature de Safonov pour 20 ME, le gardien de 23 ans aurait rendu de fiers services à Barcelone, qui regrette amèrement d’avoir laissé partir Arnau Tenas pour zéro euro il y a un an afin d’alléger sa masse salariale. A n’en pas douter, le natif de Vic aurait rendu de fiers services au Barça après la blessure de Marc-André Ter Stegen et aurait même pu préparer la suite du gardien allemand à plus long terme. Il n’en sera rien car pour le PSG, il n’est pas question de rendre service à Barcelone, un club ennemi depuis le transfert de Neymar en 2017 pour 220 ME. Cela ne signifie pas pour autant que Tenas va rester à Paris puisque selon la presse espagnole, celui qui est sous contrat avec le champion de France en titre jusqu’en 2026 intéresse Leipzig (lire par ailleurs), et pourrait quitter la capitale dès le mois de janvier prochain.