Barça ‍: Szczesny validé par Hansi Flick

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Après la grave blessure de Ter Stegen, le FC Barcelone va recruter un nouveau gardien de but. La bataille fait rage entre Szczesny et Navas.

Victime d'une rupture d'un tendon rotulien, Ter Stegen ne rejouera plus cette saison, et forcément cela oblige le Barça à recruter rapidement un gardien d'expérience. Même si le club catalan fait confiance à Inaki Pena, Hansi Flick souhaite avoir rapidement un nouveau portier, et l'entraîneur allemand doit arbitrer entre les deux noms qui lui sont proposés, à savoir Keylor Navas et Wojciech Szczesny. Les deux gardiens ont l'avantage d'être totalement libres et qu'ils ont déjà fait savoir au FC Barcelone qu'ils étaient prêts à signer. Pour l'instant, rien n'a été officiellement décidé, même le Mundo Deportivo annonce que Flick penche lui très sérieusement pour Wojciech Szczesny.

😲 Szczesny, de desear ver el Clásico a poder jugarlo



✍ @Mariio_RB https://t.co/UQ0EcALxcw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 25, 2024

Agé de 34 ans, le gardien de but international polonais est un proche de Robert Lewandowski, et son adaptation serait donc facilitée par rapport à Keylor Navas, qui a lui l'étiquette d'ancien joueur du Real Madrid. Pour éventuellement finaliser la venue de Wojciech Szczesny, le Barça doit tout de même attendre que ce dernier règle la fin de son contrat avec la Juventus, le club italien devant encore quelques primes au portier polonais. Mais à priori, cela ne devrait pas empêcher l'opération de se faire si le Barça se décide.