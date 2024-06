Ce gardien du PSG dans le viseur de Poutine, les avocats débarquent

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Première recrue du PSG, Matvey Safonov n'est pas encore arrivé à Paris que les problèmes s'accumulent. La situation se tend, entre la pression de la Russie, et les avocats qui vont passer à l'action en France.

Matvey Safonov a passé sa visite médicale et a signé son contrat au PSG il y a quelques semaines de cela, en vertu d’un accord sur le transfert signé entre Paris et Krasnodar. Tout est donc en règle au niveau administratif si l’on s’en tient à la situation purement sportive. Mais sur le plan judiciaire, la donne est plus compliquée car le gardien actuellement avec sa sélection, s’est vu confisquer son passeport avec interdiction de quitter la Russie en raison d’un désaccord de longue date avec sa femme, Anastasia Kazachek. Au pays de Vladimir Poutine, en plein conflit entre l’Ukraine et la Russie, l’image est très importante et le fait de voir un joueur de l’équipe nationale rejoindre le PSG du Qatar ne laisse pas indifférent. La situation de Matvey Safonov est-elle traitée comme celle de n’importe quel citoyen russe en procès avec son ex-femme pour la garde de sa fille et des histoires d’argent ? Difficile de le savoir mais ce qui est certain, c’est que le Paris SG, qui était au courant de cette situation, s’y voit mêlé concrètement désormais.

Le PSG contacté par les avocats de la femme de Safonov

Pour le moment, le gardien révélé à Krasnodar n’a pas la possibilité de quitter la Russie et ne pourrait par exemple pas être présent à la reprise de l’entrainement en juillet si la donne ne changeait pas. Cela alors qu'il a balayé ces rumeurs récemment. De plus, le club parisien va certainement entendre parler des avocats français de l’ex-femme de Safonov, qui sont actuellement sollicités pour débuter les démarches en France afin de récupérer une somme de plus de 600.000 euros. « La pension alimentaire et les dettes n'ont pas été payées. Quelles sont les autres mesures à prendre ? La famille d'Anastasia cherche également un avocat en France pour y poursuivre les procédures judiciaires. Oui, nous avons fait appel directement au club, mais je ne peux pas divulguer le contenu de ces demandes. Il n'y a pas encore eu de réponse du PSG, ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons fait notre demande », ont fait savoir les représentants de son ex-femme, qui entendent bien déplacer le débat en France si le besoin s’en faisait sentir.

Anastasia Kazachek, qui demande donc une grosse somme d’argent et une pension pour élever la fille du couple, va se rapprocher des autorités françaises pour faire fonctionner le droit à l’international et une éventuelle commission de conciliation. Les deux pays ne possèdent pas d’accord pour exécuter les décisions des tribunaux sur l’autre territoire, ce qui risque de compliquer la situation. Le PSG va en tout cas entendre parler de ce dossier car le clan l’ex-épouse du gardien de but assure qu’à l’heure actuelle, Safonov ne peut pas quitter la Russie sans l’accord des autorités russes, qui possède un pouvoir de nuisance certain sur la première recrue de l’été du Paris SG.