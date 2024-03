CdM 2022 ‍: Mbappé insulte Messi…il n'a pas digéré

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Lors de la finale de la dernière Coupe du Monde entre la France et l'Argentine (3-3, 4-2 tab), Lionel Messi a pris le dessus sur Kylian Mbappé, son ancien coéquipier au PSG. Une défaite contre son rival argentin que le Français a eu du mal à digérer.

La reprise post-Mondial au Qatar a vraiment dû être spéciale du côté du club de la capitale française. Puisqu’à l’intérieur même du vestiaire du PSG, les deux grands protagonistes de la finale entre la France et l’Argentine ont dû rejouer ensemble après s’être affrontés dans un match de légende. Durant celui-ci, Messi et Mbappé s’étaient répondus coup par coup avec un triplé pour le Français et un doublé pour l’Argentin. Mais c’est finalement aux tirs au but que Messi a pris sa vengeance sur Mbappé, quatre ans après l'humiliation subie en Russie. Même si le temps a passé depuis, l'international tricolore a encore du mal à digérer sa défaite en finale. C’est en tout cas ce que l’on peut comprendre à travers la dernière déclaration de Javier Pastore à propos de l’ancien duo de stars du PSG.

Mbappé insulte Messi, Pastore se marre encore

Javier Pastore 🇦🇷 : « J'ai vu Kylian Mbappé 🇫🇷 quelques mois après la finale de la CDM. J’étais dans le vestiaire, avec lui, Messi et Ney. Je l’ai félicité pour la Coupe du monde et il m’a répondu : "𝗡𝗼𝗼𝗼𝗼𝗻, 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗲 𝗳𝗶𝗹𝘀 𝗱𝗲 𝗽*𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗾𝘂𝗶… pic.twitter.com/lux9sqGcE2 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 21, 2024

« Je l’ai vu quelques mois après la finale au Qatar, lorsque le PSG est allé s’entraîner et jouer un match là-bas. J’étais dans le vestiaire, avec lui, avec Messi, avec Ney'. Je l’ai félicité pour la Coupe du Monde et il m’a répondu : "Noooon, c’est ce fils de p*** de Messi qui nous a battus en Coupe du monde". Il l’a dit sur le ton de la blague, comme pour dire que Léo l’avait gagnée tout seul. J’ai beaucoup parlé à Kylian, c’est un gars très concentré : il a perdu une finale et le lendemain, il pensait déjà à la prochaine chose qu’il allait gagner. Il a une mentalité incroyable. Je le connais beaucoup, j’ai une très bonne relation avec lui et c’est un gagnant, il se bat à 100%. Je suis surpris par son sérieux à cet âge. Je n’ai vu ce sérieux que chez Cristiano Ronaldo et Messi », a lancé, dans La Nación, l’ancien milieu argentin du PSG, qui sait que Mbappé fera tout son possible pour oublier ce Mondial 2022, et notamment lors de l’Euro l’été prochain.