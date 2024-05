CdF ‍: Le PSG répond à l’OL, ses supporters sont les victimes

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, au lendemain des terribles affrontements qui ont eu lieu entre supporters parisiens et lyonnais au péage de Fresnes-lès-Montauban en marge de la finale de la Coupe de France à Lille, le PSG a réagi dans un communiqué officiel.

Communiqué du Paris Saint-Germain. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 26, 2024

« Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les incidents survenus entre supporters avant la finale de la Coupe de France de ce samedi. Le Club tient à préciser que ses supporters ont à cette occasion scrupuleusement respecté les modalités de déplacement de l’arrêté préfectoral avant d'être attaqués. Ces comportements ne reflètent en aucun cas les valeurs de respect que le Club défend. Le Paris Saint-Germain souhaite exprimer son soutien aux 20 blessés parisiens, dont trois sont actuellement hospitalisés, ainsi qu'au personnel du péage. Dans l'attente de plus amples informations, le Paris Saint-Germain, qui a vu cinq des bus de ses supporters endommagés, se réserve le droit de déposer plainte. Le Club se tient à la disposition des autorités policières et préfectorales pour éclaircir les circonstances de ces incidents. Dans l'intérêt de tous, il appelle au calme et à un football solidaire et pacifique », a expliqué le club de la capitale française sur son site internet. Une communication, faisant suite à celle de l'OL un peu plus tôt dans la journée, qui montre que le PSG a envie de défendre ses supporters sans rajouter de l'huile sur le feu après cette nouvelle polémique autour des ultras français...