Carlos Soler éjecté, le PSG a un bon plan

Très peu utilisé par Christophe Galtier la saison dernière au PSG, Carlos Soler a un temps de jeu encore plus faible avec Luis Enrique. Son départ lors du mercato hivernal est déjà évoqué.

Depuis le début de la saison, Carlos Soler totalise 110 minutes de jeu en Ligue 1, un temps de jeu famélique pour l’ancien capitaine du FC Valence. Avec la nomination de Luis Enrique, à qui il est arrivé de faire confiance à Carlos Soler avec la sélection espagnole, on pensait que le milieu de terrain de 27 ans aurait enfin sa chance au Paris Saint-Germain. Ce n’est pas du tout le cas. Barré par une concurrence énorme au milieu de terrain (Ugarte, Zaïre-Emery, F.Ruiz, Vitinha) et sur les postes offensifs (Mbappé, Barcola, Dembélé, Kolo Muani), Carlos Soler ne parvient pas à tirer son épingle du jeu.

Et cela pourrait avoir de grosses conséquences pour celui qui a été transféré au PSG pour 18 millions d’euros en septembre 2022. Régulièrement appelé par Luis de la Fuente ces derniers mois, Carlos Soler ne figure pas dans la dernière liste de l’Espagne pour les matchs contre l’Ecosse et la Norvège. A quelques mois de l’Euro, la situation se tend pour Carlos Soler, qui ne veut pas rater ce rendez-vous important en Allemagne. C’est ainsi que selon les informations d’El Gol Digital, le milieu de terrain du PSG pourrait agir lors du mercato hivernal et serait enclin à changer de club afin de retrouver du temps de jeu et réintégrer au plus vite la Roja.

Carlos Soler vers un retour à Valence ?

Un club est particulièrement intéressé, il s’agit sans surprise du FC Valence qui adorerait faire revenir son ancien capitaine. L’entraîneur valencien Ruben Baraja est favorable au retour de Carlos Soler et le joueur ne serait pas non plus contre l’idée de revenir dans son ancien club d’autant que Valence réalise un début de saison correct (9e de Liga). Reste que sur le plan financier, cela risque de coincer et il faudra des efforts de la part du joueur et/ou du PSG pour rendre possible un retour de Carlos Soler à Valence. Mais au final, tout le monde gagnerait à ce que le joueur quitte Paris. Un accord pourrait donc être trouvé, à condition bien sûr que chacun fasse les concessions nécessaires pour que cela aboutisse.