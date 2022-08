Carlos Soler au PSG, accord total !

Tout est bouclé dans l’opération Carlos Soler, qui prend la direction de Paris pour y signer son futur contrat. Le milieu de terrain espagnol fait l’objet d’un transfert de 18 ME et 3 ME de bonus potentiels, pour rejoindre le PSG. L’accord total a été trouvé et il reste désormais à organiser la visite médicale et la signature dans les prochaines heures.

Paris Saint-Germain are set to sign Carlos Soler, here we go! PSG are closing on agreement with Valencia: €18m guaranteed fee plus €3m add-ons with solidariety fee. 🔴🔵 #PSG



Five year deal ready as Luis Campos wants Soler as player for present and future.



