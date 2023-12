Carine Galli interdit au PSG de recruter cet hiver

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très diminué par les blessures de Warren Zaïre-Emery et de Fabian Ruiz, le PSG envisage de recruter un milieu de terrain expérimenté lors du mercato hivernal, sous l’impulsion de Luis Enrique qui veut du renfort à ce poste.

Luis Enrique aime avoir du choix au milieu de terrain et c’était le cas au Paris Saint-Germain… jusqu’aux blessures coup sur coup de Warren Zaïre-Emery puis de Fabian Ruiz. Dans ce secteur de jeu si cher à l’entraîneur espagnol, le PSG se retrouve décimé avec seuls Vitinha, Kang-in Lee et Ugarte dans l’entrejeu. Une situation préoccupante à une semaine du match décisif de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Conscient que l’effectif est un peu limité à ce poste, le Paris Saint-Germain envisage de se renforcer lors du mercato hivernal.

En effet, Luis Enrique et Luis Campos aimeraient un renfort d’expérience au milieu de terrain afin d’ajouter un peu de nombre et de concurrence dans un secteur de jeu trop vite sinistré dès lors qu’il y a un ou deux blessés. Mais au micro de la Chaîne L’Equipe, Carine Galli a estimé qu’il n’était pas nécessaire pour le PSG de recruter au milieu de terrain lors du mercato hivernal du mois de janvier. La journaliste estime que si c’est pour une fois de plus prendre un joueur « lambda » comme Ugarte, il n’est pas nécessaire de casser sa tirelire en cours de saison. Un avis très cash qui ne manquera pas de faire réagir les supporters parisiens.

« Le PSG ne doit recruter personne cet hiver… Ce club empile les milieux de terrain depuis des années et des années. Ils en ont eu plein et ce sont toujours des fours. Quand il y a de gros milieux de terrain qui vont partir de leur club ou qui sont en fin de contrat, comme c’était le cas de Jorginho ou de Casemiro, ils ne veulent pas venir au PSG. Qui veut venir ? Cet été, ils avaient besoin de joueurs, ils ont eu Ugarte. Chaque année, l’obsession de Paris au mercato est de recruter un milieu de plus. Ça ne sert à rien qu’ils en recrutent un au mois de janvier, ils vont encore prendre un milieu lambda qui va leur coûter une tonne et ils vont se dire ‘mon dieu comment on va jouer sans Zaïre-Emery ?’, on va revenir à la même chose. Ugarte quand il arrive, c’est un énorme investissement mais ce n’est pas une valeur sûre. Un joueur d’expérience comme Rodri par exemple ne va jamais venir » a jugé Carine Galli, pour qui le PSG ne doit recruter un milieu de terrain que s’il s’agit d’une pointure internationale. Or, un joueur de la qualité de Rodri ou de Casemiro ne change jamais de club en cours de saison. Dès lors, le débat est réglé selon la journaliste de la Chaîne L’Equipe.