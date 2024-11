Ça ne peut plus durer, le PSG va tout casser

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En difficulté en Ligue des Champions, le PSG n'oublie pas de suivre aussi les joueurs recrutés cette année. Et la situation d'un élément a tendance à agacer la direction parisienne.

Luis Campos n’a pas réussi tous ses coups sur le marché des transferts, mais il est encore tôt pour considérer Gabriel Moscardo comme un flop. Pourtant, la trajectoire du joueur recruté par le PSG en janvier 2024 pour 22 millions d’euros n’est clairement pas bonne. Gravement blessé, le milieu de terrain a passé une bonne partie de l’année à l’infirmerie. Cela ne l’a pas empêché de rejoindre la France cet été, pour être prêté au Stade Reims. Logiquement, les premières semaines lui ont permis de terminer sa rééducation. Mais cela fait désormais plus d’un mois que le joueur est à 100 % et disponible, et que le club champenois ne l’utilise pas. Des débuts très compliqués qui irritent désormais la direction du club parisien selon L’Equipe.

Le PSG ne veut pas perdre un an

Résultat, le PSG pourrait très bien décider de casser le prêt de Gabriel Moscardo cet hiver, quand le mercato ouvrira ses portes. Une volonté claire de ne pas voir le Brésilien perdre une saison entière à rester suivre les matchs en tribunes. Par contre, rien ne laisse penser que Luis Enrique l’intégrera au groupe parisien pour cette saison, le joueur étant jugé encore très juste, et pas que au niveau du rythme. Un nouveau prêt, dans un club désireux de lui donner du temps de jeu, serait ainsi envisagé pour un joueur qui n’a que 19 ans, mais ne compte qu’une vingtaine de matchs au plus haut niveau au Brésil en raison de ses problèmes physiques rencontrés au pied gauche.