C1 : Une surprise dans le onze du PSG face au Real ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions.

Un rendez-vous très attendu puisqu’il s’agit en réalité du premier gros choc de la saison pour les hommes de Thomas Tuchel. Pour cette rencontre, le coach allemand sera privé de ses trois principaux atouts offensifs puisque Cavani et Mbappé sont blessés tandis que Neymar est suspendu. On se dirigeait donc vers un trio Icardi-Sarabia-Di Maria et vers un milieu Herrera-Gueye-Verratti.

Mais selon les informations de RMC, il devrait y avoir une surprise dans le onze de Paris car Presnel Kimpembe est fortement pressenti pour débuter en défense au côté de Thiago Silva. Ce qui repositionnerait Marquinhos au milieu, comme souvent la saison dernière en Ligue des Champions.

Le onze probable du PSG contre le Real : Navas – Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Marquinhos, Verratti, Gueye – Sarabia, Di Maria, Icardi.