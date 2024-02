C'est promis, il ne dégonflera pas face au PSG en Ligue des Champions

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A une semaine du huitième de finale retour face au PSG, la Real Sociedad a encore déçu. Les Basques ont été sortis en demi-finale de la coupe du Roi aux tirs au but. Fautif dans la séance, Mikel Oyarzabal est déterminé à se relancer rapidement.

C'est une équipe très malade qui accueillera le PSG mardi prochain. La Real Sociedad enchaîne les mauvais résultats depuis plusieurs semaines et accumule beaucoup de frustration. Le club basque reste sur un seul succès lors des cinq derniers matchs de Liga. De plus, il a été éliminé de la coupe du Roi mardi soir face à un mal-classé de la Liga, Majorque. La Real Sociedad a été sortie dans son stade d'Anoeta après la séance de tirs au but, laissant filer un objectif majeur de la saison. Déjà touchée par une cascade de blessures, la formation de Saint-Sébastien semble au plus mal sur le plan mental.

Oyarzabal a digéré son penalty raté de mardi

Dans les premiers visés par ce constat, on pense au capitaine Mikel Oyarzabal. De retour de blessure, il fut le seul joueur à rater son tir au but pendant la séance. Un échec qu'il a relativisé dans le quotidien espagnol AS. Son raté sur penalty ne le traumatise pas, bien au contraire. Il prévient déjà le PSG pour mardi prochain : s'il faut marquer un pénalty ou aller à la séance de tirs au but, il ira affronter Gianluigi Donnarumma sans trembler.

🗣️Oyarzabal: “Si hay otra tanda contra el PSG, volveré a tirar un penalti”



🙌 El capitán de la Real Sociedad analiza con AS la dura eliminación en semifinales contra el Mallorca en el Reale Arena. “El luto debe ser el mínimo posible”https://t.co/YSKFiuJlQZ — Diario AS (@diarioas) February 28, 2024

« Je ne vais pas vous dire que je suis heureux après ce qu’il s'est passé, mais c'est comme ça. Parfois les choses se passent bien, parfois non, et aujourd'hui c'est pour nous que les choses ne se passent pas bien. C’est dommage pour les gens qui ont été là pour nous soutenir depuis le début ou jusqu'à la fin mais il est temps d'avancer. […] Aujourd'hui, c'était mon tour d’échouer, mais si je dois refaire une séance un autre jour j’y retournerai. Et s’il y a une séance de tirs au but contre le PSG, je tirerais encore. J'avais décidé que j'allais tirer comme ça, que j'allais le faire et bon, ça ne s'est pas bien passé, mais pas de chance. Je vais renverser la situation la prochaine fois », a prévenu Mikel Oyarzabal. Ne manque plus qu'à remonter les deux buts de retard du match aller à Paris et ce n'est pas gagné.