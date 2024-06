C’est louche, le Bayern offre Kimmich au PSG

Dans : PSG.

Un joueur polyvalent, arrière droit et milieu de terrain avec une grosse expérience internationale et pas encore trentenaire, Joshua Kimmich a tout du bon plan pour le PSG. Ou presque.

Changement d’ère au Bayern Munich, où Thomas Tuchel a été accompagné vers la sortie et où Vincent Kompany va tenter de réveiller le géant allemand qui a perdu le titre national pour la première fois depuis 2012. Chez les tauliers du club, il va y avoir du mouvement et Joshua Kimmich est annoncé vers la sortie. A un an de la fin de son contrat, le polyvalent joueur allemand est poussé dehors par le Bayern. Un vrai coup dur pour l’ancien du RB Leipzig, qui s’est fait connaitre très jeune mais compte quand même quasiment 10 ans de présence en Bavière, alors qu’il n’a que 29 ans faut-il le rappeler.

Le Barça refuse Kimmich

Le Bayern espère en tirer un bon prix, et une somme de 30 millions d’euros était évoquée ces dernières semaines. Le FC Barcelone vient en tout cas d’y renoncer, et ce n’est pas un problème d’indemnité de transfert. Selon Mundo Deportivo, c’était Xavi qui voulait surtout le faire signer et maintenant que l’entraîneur catalan n’est plus en place, sa cote a considérablement baissé. Résultat, si selon Sky Sports des clubs comme City, Arsenal et Liverpool sont venus aux renseignements, le PSG est considéré par le Bayern comme le meilleur point de chute pour Kimmich.

Une porte qui s’ouvre directement en provenance d’Allemagne, mais qui n’a pour le moment pas fait réagir les dirigeants parisiens, qui apprécient depuis longtemps le profil d’un joueur capable d’évoluer comme arrière droit comme de milieu axial avec de l’impact et de la qualité technique. Mais son niveau de jeu a baissé ces dernières années, et le joueur de la Mannschaft ne s’est pas montré aussi impressionnant. Ce qui explique que le PSG et Luis Enrique se méfient d’un tel « cadeau » de la part du Bayern Munich.