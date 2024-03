C'est le Mbappé Saint-Germain, Luis Enrique doit rendre les armes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans la tourmente ces derniers jours, Kylian Mbappé a répondu comme il sait si bien le faire mardi soir face à la Real Sociedad avec un match très abouti en Ligue des Champions et un doublé.

Remplacé dès la mi-temps lors du match contre Monaco vendredi soir en Ligue 1, Kylian Mbappé était titulaire et capitaine mardi face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Luis Enrique avait décidé de placer l’international français au poste d’ailier gauche, laissant à la surprise générale le rôle d’avant-centre à Ousmane Dembélé tandis que Bradley Barcola occupait le couloir droit. Dans cette configuration, le numéro 7 du Paris Saint-Germain a été tout simplement injouable. Auteur d’un doublé, il a mis la défense de la Real Sociedad à l’amende et logiquement, Luis Enrique ne l’a pas remplacé en cours de match. Alors que l’originaire de Bondy quittera le club parisien à la fin de la saison, sa gestion est scrutée de près.

Sur l’antenne de RMC après la victoire du PSG en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Daniel Riolo s’est de nouveau exprimé sur le sujet. Le journaliste de l’After Foot n’espère qu’une chose et en a faire part à Luis Enrique, que le PSG profite pleinement des derniers mois de Kylian Mbappé au sein du club et que l’ancien sélectionneur de la Roja mette de l’eau dans son vin et élabore son équipe autour du capitaine de l’Equipe de France. « Le pays de fou, c’est qu’autant de gens qui le suivent des années pensent que Mbappé n’est pas essentiel. Des journalistes avalent les salades de Luis Enrique comme quoi il faut préparer la saison prochaine. Je me tue à dire que tous les débats depuis un an sur Kylian Mbappé ne servent à rien. Tu sais ce qu’il va se passer, qu’il doit partir. Tu l’as, tu sais que tu t’es foutu dans la panade, tu l’as pour une dernière année, la seule chose à faire, profites-en au maximum, laisse tomber le reste et oublie tous les autres débats » a analysé le journaliste avant de poursuivre sur le sujet.

« C’est sa dernière année, il n’y a pas meilleur que lui et c’est lui qui va débloquer les situations. Arrêtons les débats inutiles (…) Je regretterais toujours des occasions manquées en finale 2020 mais au final, c’est le meilleur buteur de l’histoire du club. Luis Enrique, mets-le à gauche c’est sa meilleure place, invente-moi tous les systèmes que tu veux comme Dembélé en 10 ce soir. Mais là, profite, joue avec lui, tente une aventure en Ligue des champions. Comme disait Christophe Dugarry, qui l'a connu dans un vestiaire, Luis Enrique est un mec qui a un boulard surdimensionné mais à part être Guardiola, c’est très compliqué à supporter. Un peu d’humilité pour savoir où ton joueur va être le meilleur et comment l’utiliser. Et tu n’es pas obligé de faire une invention à chaque match » a fait savoir Daniel Riolo, qui espère que Luis Enrique ne provoquera plus de polémique inutile avec Kylian Mbappé dans les semaines à venir afin de ne pas gâcher la fin de l’aventure de l’attaquant de 25 ans au sein de son club de cœur. Avec pourquoi pas à la fin de celle-ci une très belle surprise en Ligue des Champions.