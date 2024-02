C’est dans la poche, le PSG peut déjà remercier Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré les nombreux fiascos vécus ces dernières années, le Paris Saint-Germain prépare son huitième de finale de la Ligue des Champions avec sérénité. Avant le match aller face à la Real Sociedad ce mercredi soir, l’entraîneur Luis Enrique a mis les Parisiens dans les meilleures conditions.

C’est avec un discours apaisant que Luis Enrique aborde ce huitième de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad. L’entraîneur du Paris Saint-Germain tient à rassurer ses hommes avant le match aller au Parc des Princes ce mercredi soir. D’autant que son équipe vient de livrer l’une de ses meilleures prestations face au LOSC (3-1) samedi dernier.

De quoi rassurer Pierre Bouby qui a rarement senti des Parisiens aussi sereins avec un grand rendez-vous sur la scène européenne. « Je suis confiant à 100% pour plusieurs raisons, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Même si le PSG a fait un match assez abouti contre Lille, moi je trouve que le PSG n'a jamais été aussi prêt pour un huitième de finale de la Ligue des Champions. »

« On se souvient des années précédentes où c'était un peu le foutoir avec l'anniversaire de Neymar, sa blessure, un carton de Verratti et l'équipe jamais au complet, a-t-il rappelé. Là, je trouve que Luis Enrique diffuse déjà de la sérénité à travers son groupe. Je trouve que le groupe vit bien dans ce que je vois depuis un petit moment. Je vois aussi une équipe qui est 100% complète, qui est prête physiquement parce que Luis Enrique a eu le temps de faire tourner un petit peu dernièrement. »

Luis Enrique chasse la peur

« Je trouve qu'il est très bon aussi dans la gestion des émotions par rapport à la peur et ce qu'on essaie de diffuser sur la Ligue des Champions, comme quoi ce serait un cataclysme qu'ils n'aillent pas au bout. Je les sens prêts, sereins et je ne sens pas qu'ils seront suffisants sur ce match-là. Et en face, j'ai envie de prendre l'adversaire en compte aussi, il y a quand même une ribambelle de blessés. Ils sont plus nombreux à l'infirmerie que sur le terrain. Ils manquent des joueurs même si Oyarzabal va revenir », a prévenu le consultant confiant pour le PSG.