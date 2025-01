But refusé pour le PSG, « ‍une honte pour le football ‍»

Auteur d’une excellente première mi-temps, le Paris Saint-Germain pensait avoir ouvert le score dans les derniers instants de celle-ci face à Manchester City (0-0).

Sur une action rondement menée par Nuno Mendes, Achraf Hakimi avait trompé la vigilance d’Ederson d’une lourde frappe du pied droit. Le Parc des Princes a exulté mais le bonheur a été d’un court instant car rapidement, la VAR est intervenue pour signifier à l’arbitre de la rencontre que Nuno Mendes était hors-jeu au début de l’action. Un coup dur pour le Paris SG d’autant que sur les images du révélateur, le hors-jeu est minime. Avec ce genre de hors-jeu au millimètre, c’est l’esprit du football qui est bafoué selon des nombreux observateurs dépités par cette décision à la pause de ce PSG - Manchester City.

Le hors-jeu est extrêmement sévère pour Paris. 🔴🔵



VAR IS VAR. Et offside is offside. C’est le jeu… pic.twitter.com/182X665ZdK