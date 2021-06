Brésil : Neymar et Marquinhos privés de JO par le PSG !

Dans : PSG.

Susceptibles de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec le Brésil, Neymar et Marquinhos auraient eu une mauvaise nouvelle en provenance du Paris Saint-Germain.

Actuellement au Brésil, où ils participent à la Copa America avec la Seleçao, Neymar et Marquinhos ne savaient pas encore s’ils seraient éventuellement convoqués pour disputer le tournoi olympique de football qui va se dérouler au Japon du 22 juillet au 7 août. Mais selon ESPN, le Paris Saint-Germain a prévenu la Fédération brésilienne de football (CBF) qu’il ne libérait pas son capitaine et sa star comme les règles de la FIFA le permettent. « L'argument du PSG est que les Jeux olympiques ne sont pas un tournoi officiel, car il est en dehors des dates fixées par la FIFA, et que, par conséquent, il n'y a aucune obligation de libérer les joueurs », explique Pedro Ivo Almeida, journaliste à Rio de Janeiro.

Cette position intransigeante de la part du PSG a été confirmée dans un courrier officiellement adressé au président de la fédération brésilienne. Ce dernier avait tenté, en vain, de convaincre Leonardo et Nasser Al-Khelaifi d’accorder l’autorisation à Neymar et Marquinhos d’aller au Japon pour défendre leur médaille d’or, mais la réponse a été négative.

Le Paris Saint-Germain n’est pas le seul club à ainsi refuser le départ d’un ses joueurs avec l’équipe olympique du Brésil. En effet, le club de Palmeiras a fait la même chose concernant Weverton, lui aussi champion olympique avec le Brésil en 2016. le gardien de but de 33 ans ne défendra donc pas son titre dans un peu plus d’un mois au Japon.