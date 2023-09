Bernat quitte le PSG et fonce à Benfica

Tandis que les supporters parisiens attendent avec impatience le dénouement du feuilleton Randal Kolo Muani, le PSG va tenter de se séparer de plusieurs joueurs, dont Juan Bernat.

Ayant compris que Luis Enrique ne comptait pas sur lui cette saison, Juan Bernat avait accepté l'idée d'un départ lors de ce mercato. Et en cette ultime journée du marché estival des transferts, le défenseur de 30 ans devait trouver un nouveau club. Fabrizio Romano annonce en effet que, sauf surprise, Juan Bernat va être prêté dans les prochaines heures au club de Benfica. Arrivé en 2018 du Bayern Munich, l'international espagnol a encore deux ans de contrat avec le Paris Saint-Germain. Au Portugal, le latéral du PSG rejoindra un club très ambitieux et qui jouera la Ligue des champions.

Benfica are closing in on deal to sign Juan Bernat, here we go! Agreement is being finalised with PSG later today 🚨🔴🦅 #DeadlineDay



It will be a loan move, as L’Équipe called. pic.twitter.com/MFRRempdr9