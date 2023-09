Bernardo Silva au PSG, Paris a refusé d'offrir Zaire-Emery

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les supporters parisiens regrettent peut-être que le PSG n'ait pas réussi à mettre la main sur Bernardo Silva cet été. Néanmoins, sa venue n'aurait été permise par City qu'en cas d'échange avec Warren Zaire-Emery.

Le milieu parisien est-il redevenu la force du PSG ? Depuis le début de saison, on est tenté de répondre oui tant le trio composé de Manuel Ugarte, Warren Zaire-Emery et Vitinha excelle sur le terrain. Le jeune titi est sans doute la grande satisfaction du début de saison, ayant décroché presque naturellement une place de titulaire dans le onze parisien à 17 ans seulement. Avec Zaire-Emery, le PSG possède une pépite inestimable qu'il devra verrouiller dans les années à venir pour espérer en tirer le meilleur en terme de résultats. Pourtant, avant que Luis Enrique ne l'installe comme titulaire, le PSG aurait pu le perdre à cause du dossier prioritaire de l'été : Bernardo Silva.

City voulait bien échanger Zaire-Emery avec Silva

En effet, Luis Campos a fait le maximum pour attirer son compatriote au PSG. Un métronome génial qui méritait un investissement à la hauteur et des concessions. En plus d'un prix de transfert élevé, Manchester City voulait chiper Warren Zaire-Emery au club parisien. L'idée de l'échange était poussée par Pep Guardiola, grand fan du jeune joueur parisien. Heureusement, le PSG avait d'autres plans en tête quitte à abandonner Silva aux Anglais. Le journaliste de Caughtoffside Jonathan Johnson a dévoilé les détails des discussions.

« Il est bien établi que le PSG voulait signer Bernardo Silva, et Zaïre-Emery a été mentionné lorsqu'une approche a été faite pour Silva au début de l'été. Le PSG était prêt à inclure Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma dans un accord pour Silva, mais City était plus intéressé par l'acquisition de quelqu'un comme Zaïre-Emery, ainsi que, bien sûr, d'une somme d'argent importante. Cela ne s'est pas produit et il semble maintenant que le joueur de 17 ans ait un rôle à jouer pour Luis Enrique », a t-il indiqué. Sans présager trop vite du futur de Zaire-Emery, le PSG a sans doute fait le choix le plus pertinent pour les années à venir.