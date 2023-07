Bernardo Silva au PSG , Man City va faire pleurer le Qatar

Dans : PSG.

Ouvert à un départ après le triplé avec Manchester City, Bernardo Silva intéresse notamment le Paris Saint-Germain. De quoi inquiéter les Citizens, déterminés à conserver leur milieu de terrain, et agacés par l’incertitude autour de son avenir.

Mine de rien, Manchester City enregistre des départs importants pendant ce mercato estival. Le milieu Ilkay Gündogan a choisi de rejoindre le FC Barcelone à la fin de son contrat. Tandis que l’ailier Riyad Mahrez va s’envoler pour Al-Ahli en Arabie Saoudite. L’international algérien, certes remplaçant sous les ordres de Pep Guardiola, représentait une solide alternative derrière Bernardo Silva, qui pourrait lui aussi faire ses valises.

En effet, le milieu polyvalent ne se contente pas de sa réussite sportive chez les Citizens. Le Portugais n’est pas totalement épanoui dans la ville de Manchester et a sollicité un bon de sortie. Sa situation n’est pas passée inaperçue puisque le FC Barcelone, Al-Hilal et surtout le Paris Saint-Germain sont prêts à l’accueillir. La tâche s’annonce tout de même compliquée dans la mesure où Pep Guardiola tient à conserver Bernardo Silva.

Une offre de prolongation pour Bernardo Silva

Manchester City fait donc son maximum pour empêcher son départ. Selon les informations du Daily Mirror, le champion d’Angleterre et d’Europe a proposé à l’international portugais une prolongation de deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2027. Une offre assortie d’un salaire à 346 000 euros par semaine lui a été transmise ! Au passage, les dirigeants mancuniens mettent la pression à Bernardo Silva pour obtenir une réponse le plus vite possible.

Il faut dire que cette incertitude autour d’un solide titulaire met forcément Pep Guardiola dans une situation inconfortable. Plus le mercato avance, et plus il sera difficile de trouver un joueur équivalent sur le marché. A ce sujet, Manchester City aurait prévu de recruter le milieu de l’Inter Milan Nicolo Barella en cas de départ de Bernardo Silva. Mais pour le moment, aucun des courtisans cités n’a proposé les 80 millions d’euros demandés par les Mancuniens.