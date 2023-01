Bernardo Silva au PSG, l'espoir renait

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré les nombreuses rumeurs de départ l'été dernier, Bernardo Silva est finalement resté à Manchester City. Le joueur portugais s'est récemment confié sur son avenir et a expliqué son envie de découvrir un nouveau projet. Le rêve de Luis Campos et du PSG est toujours en marche.

Passé tout proche de rejoindre le FC Barcelone ou encore le PSG, Bernardo Silva est finalement resté à Manchester. À 28 ans, le natif de Lisbonne est dans la fleur de l'âge. Le Portugais est conscient qu'il ne lui reste encore plus énormément d'années au plus haut niveau. Après six saisons charnières avec les Citizens, Bernardo Silva est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde. L'ancien milieu de l'AS Monaco ne se voit pas continuer plus longtemps avec les Skyblues. Une aubaine pour Luis Campos qui rêve de faire revenir Silva en Ligue 1. Cette fois-ci au PSG. Le joueur formé à Benfica s'est exprimé dans un entretien accordé à Record sur son avenir.

Bernardo Silva veut quitter Manchester City

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

« J’ai 28 ans, j’en aurai 29 cet été, et il me reste deux ans de contrat avec Manchester City. Mon contrat prendrait fin à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif dans les années à venir, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet. En partant dans un nouveau projet à l’âge de 29 ans, je finirai ce contrat probablement qu’à 34 ans. Si vous me demandez : que pensiez-vous il y a 10 ans ? Mon objectif était de retourner à Benfica à l’âge de 32 ans au plus. Qu’est-ce que je pense aujourd’hui ? Cela dépend de ce qui se passera l’été prochain. Je ne vais pas mentir : ce n’est pas quelque chose auquel je ne pense pas. J’y pense chaque année. Cela a toujours été un objectif » a avoué Bernardo Silva qui ouvre clairement la porte à un départ de Manchester City lors du prochain mercato estival. Le PSG et le Barça seront une nouvelle fois en concurrence dans ce dossier.