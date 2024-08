Ben Yedder deux ans au PSG, l'énorme surprise

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne trouve pas son numéro 9 pour remplacer Kylian Mbappé. Une solution de dernier recours est à l'étude avec Wissam Ben Yedder.

Malgré des recrues au poste de gardien de but, de défenseur central et de milieux axial, le PSG n’a pour le moment pas compensé la plus grosse perte de son été, à savoir le départ de Kylian Mbappé. Un joueur capable de marquer 40 buts par saison ne se remplace pas par des solutions internes, même si cela n’a pas empêché la formation de Luis Enrique d’en passer quatre au Havre vendredi dernier. Mais sur la saison à venir, difficile de voir le champion de France ne pas bouger le petit doigt sur un joueur offensif capable d’aider Barcola, Kolo Muani, Ramos, Asensio et Lee à finir les actons devant les buts.

Le PSG est toujours sur Osimhen et Sancho

Après des mois de drague infructueuse, le dossier Victor Osimhen est toujours au point mort, même si la presse italiennes souligne que Naples va être obligé de revoir ses prétentions à la baisse pour pouvoir vendre son attaquant nigérian. Cela pourrait faire les affaires du PSG, qui suit depuis longtemps l’ancien buteur de Lille, véritable joueur de surface et finisseur, même si son profil ne colle pas parfaitement avec le jeu que veut déployer Luis Enrique. En tout cas, le PSG a soumis une dernière offre et attend désormais une réponse de Naples pour être totalement fixé sur ce dossier à rallonge. La possibilité de faire venir Jadon Sancho a aussi été étudiée, mais difficile pour le moment d’aller au bout de la démarche, alors que l’ailier anglais se rapproche de la Juventus ces dernières heures.

Résultat, pour ne pas rester le bec dans l’eau et avec un effectif incomplet devant, le club de la capitale s’est gardé un dossier au chaud affirme PSG Inside Actus, qui évoque la solution Wissam Ben Yedder. Relâché par l’AS Monaco puisqu’il arrivait en fin de contrat et n’a pas été prolongé, l’international français se cherche un club et était annoncé régulièrement en Espagne, où il possède une bonne cote. Mais rien n’est signé et il pourrait être la bonne affaire de la fin de l’été. Si aucune solution pour un gros transfert n’était trouvé, le PSG a déjà préparé un contrat de deux ans avec une troisième saison en option pour le joueur révélé à Toulouse, et qui reste un élément confirmé de Ligue 1 capable de s’adapter à beaucoup de systèmes mais aussi de sortir du banc de manière importante. Un profil que recherche Luis Enrique, et qui ne couterait pas grand chose à Paris en terme de transfert, même si Ben Yedder restait l’un des plus gros salaires du championnat à Monaco la saison passée. Une solution en dernier recours mais qui pourrait avoir du sens si Luis Campos continuait de butter pour recruter un numéro 9 cet été.