Barcola victime de Turpin, le PSG prépare la riposte

Ce dimanche soir en Ligue 1 face au Stade Brestois, le PSG a déçu. Tout le contraire de Bradley Barcola, encore une fois décisif avec le club de la capitale.

Depuis quelques semaines maintenant, Bradley Barcola évolue à un niveau impressionnant avec le PSG. L'ancien de l'OL a encore une fois réalisé une très belle prestation ce dimanche soir face à Brest. Problème, l'ailier gauche a aussi été exclu en toute fin de rencontre suite à deux cartons jaunes coup sur coup. Le premier aura été pour contestation alors qu'il n'avait pas touché Pierre Lees-Melou. Pour le PSG, son carton rouge est donc injuste.

Le PSG ne veut pas se laisser faire

Selon les informations de PSGInside-Actus, le Paris Saint-Germain se donne en effet la possibilité de faire une réclamation concernant l'expulsion de Barcola. Elle devra avoir lieu dans les prochaines 24 heures. Le club de la capitale estime que le premier carton jaune n'a pas lieu d'être et que Clément Turpin n'a pas pris la bonne décision. Luis Enrique sait que son effectif fait face à des problèmes importants, entre les blessures et la Coupe d'Afrique des Nations. L'absence de Barcola pour le prochain match de Ligue 1 pourrait donc porter préjudice au PSG. A noter aussi que Lucas Hernandez a aussi écopé d'un carton jaune face à Brest et sera suspendu contre ces mêmes Bretons lors de leur prochaine confrontation en Coupe de France. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent donc pour le PSG, qui pourrait tout de même faire un coup dans les prochaines heures sur le marché des transferts. Un défenseur ou un milieu de terrain est désiré. Luis Campos n'a plus que quelques heures pour trouver la perle rare à un Luis Enrique qui va devoir continuer de jongler avec son effectif.