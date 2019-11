PSG : Paris prend une gifle à 180 ME au mercato

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son effectif l’été prochain, Leonardo songe très fortement à Fabian Ruiz. Le milieu de terrain de Naples a une cote incroyable à travers l’Europe.

Il faut dire que du haut de ses 23 ans, ce polyvalent milieu de terrain espagnol a toutes les qualités pour s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. D’ores et déjà courtisé par le Paris Saint-Germain, mais également par le Real Madrid et le FC Barcelone, Fabian Ruiz a néanmoins peu de chances de bouger lors du prochain mercato estival. Et pour cause, le natif de, Los Palacios y Villafranca, sous contrat avec Naples jusqu’en 2023, a prolongé l'été dernier. Et il pourrait signer un nouveau bail avec le club transalpin dans les prochaines semaines selon le Corriere dello Sport…

Effectivement, le président napolitain Aurelio De Laurentiis souhaite inclure dans le contrat de Fabian Ruiz une clause libératoire XXL, laquelle s’élèverait à 180 ME. De quoi dissuader le Real Madrid, Barcelone et le Paris Saint-Germain, d’approcher avec un peu trop d’insistance le milieu de terrain. Actuellement septième de Série A, Naples traverse une période de crise qui pousse plusieurs cadres dont Allan à s’interroger sur son avenir. Mais c’est bien avec Fabian Ruiz que le club évoluant au San Paolo veut rebondir. Le Paris Saint-Germain peut donc, à moins d’un retournement de situation, lâcher l’affaire et se tourner vers d’autres pistes dans ce secteur de jeu.