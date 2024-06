Barcola sur le départ, l’idée folle soumise au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Intéressé par plusieurs joueurs du championnat italien, le PSG peine néanmoins à avancer sur les différents dossiers (Scalvini, Kvaratskhelia, T.Hernandez). Pire, le club parisien a été attaqué sur Bradley Barcola.

A en croire les informations du compte insider PSGInside-Actus, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont voyagé en Italie au cours des derniers jours afin de rencontrer plusieurs clubs. Naples, l’AC Milan ou encore l’Atalanta Bergame étaient au programme de l’état-major du PSG, qui s’intéresse entre autre à Khvicha Kvaratskhelia, à Théo Hernandez ainsi qu’à Giorgio Scalvini. A date, les intérêts du Paris SG pour ces trois joueurs ont fait l’objet d’échanges et de rendez-vous mais n’ont pas réellement avancé dans l’optique d’un transfert cet été. Et pour cause, le compte confirme sur X que le PSG est revenu d’Italie bredouille.

Pire, certains clubs de Série A ont tenté de négocier des échanges très audacieux en tentant par exemple d’inclure Bradley Barcola dans certaines transactions. « Les rendez-vous avec les clubs italiens ne se sont pas très bien passés d'après les premiers échos que j'ai eu. Beaucoup de refus ou des demandes avec des prix exorbitants. L'un d'entre eux aurait voulu inclure Barcola dans un échange, refus catégorique du PSG » a publié le compte insider sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’après un transfert audacieux à 50 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais et une première saison réussie et terminée en apothéose avec une sélection en Equipe de France pour l’Euro, Bradley Barcola est plus que jamais dans les plans du PSG pour les années à venir.

Barcola invendable, le PSG n'a pas hésité

Encore plus avec le départ de Kylian Mbappé, qui va définitivement installer l’ancien attaquant de l’OL comme le titulaire de Luis Enrique au poste d’ailier gauche. Pour le Paris SG, pas question donc de négocier un potentiel départ de Bradley Barcola. Il faudra trouver d’autres stratagèmes pour convaincre les clubs italiens de lâcher leurs joueurs convoités par le PSG lors de ce mercato estival. La question est maintenant de savoir quelles sont les cibles prioritaires de Luis Campos et de Luis Enrique, et si l'état-major parisien sera prêt à s'aligner sur les exigences financières de Naples ou de l'AC Milan pour recruter Khvicha Kvaratskhelia ou Théo Hernandez cet été.