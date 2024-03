Barcola reçoit une sale note, le PSG le prévient avant le mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Placé à droite de l'attaque du PSG ce mardi face à la Real Sociedad, Bradley Barcola aurait pu être décisif, mais il a tout de même été en grande difficulté. Luis Enrique l'a sanctionné, mais Paris lui fait totalement confiance pour l'avenir.

Le changement tactique opéré par Luis Enrique pour le match face à la Real Sociedad a fait une victime. Titulaire, Bradley Barcola a évolué à droite, puisque Ousmane Dembélé a été recentré dans un rôle de faux numéro 9, et que Kylian Mbappé a pu donner son plein potentiel sur l’aile droite. Un schéma tactique fait pour la superstar du PSG qui a inscrit un doublé et a fait la différence de manière limpide. Mais de l’autre côté, Barcola a mangé son pain noir. Il aurait pu marquer sur un beau centre fort de Mbappé sans une parade réflexe du gardien espagnol, et a ensuite adressé un bon centre pour ce même Mbappé, mais cela s’est arrêté là. Très peu en vue, jamais trouvé par Achraf Hakimi qui ne comptait visiblement pas sur lui, l’ancien lyonnais a perdu ses duels sur l’impact physique et a bien fait comprendre qu’il n’était pas à l’aise à ce poste. Résultat, il récolte la note de 4 sur 10 dans L’Equipe au lendemain du match. Même chose dans les autres journaux, où il hérite toujours de la moins bonne note de l’équipe parisienne.

Barcola titulaire à gauche la saison prochaine

Barcola tout proche d'ouvrir le score après une percussion de Mbappé 😱#RSOPSG | #UCL pic.twitter.com/M5TZz1hZ6m — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2024

Pour Barcola, le départ de Kylian Mbappé en fin de saison pourrait lui faire du bien, et lui permettre de retrouver son poste sur l’aile gauche lors du prochain exercice. C’est en tout cas, selon Le Figaro, l’assurance que le jeune international espoirs a eu de la part de ses dirigeants. Alors que le PSG va devoir recruter du lourd pour tenter de faire oublier l’ancien monégasque qui marque quasiment tous les buts de l’équipe, la volonté du club francilien est de ne pas faire venir de superstar sur l’aile gauche de l’attaque pour laisser Bradley Barcola prendre son envol. Un message très rassurant à l’approche d’un mercato décisif sur le plan offensif. Le PSG fera forcément venir un joueur sur l’aile gauche, mais le joueur formé à l’OL abordera probablement la saison prochaine dans la peau d’un titulaire, et c’est une excellente nouvelle pour lui et sa carrière, surtout quand on voit sa progression depuis son arrivée à Paris, même s’il a encore beaucoup de domaines à travailler pour être décisif en Ligue des Champions.