Barça ou PSG, Ousmane Dembélé n'en peut plus

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé fait l’objet de nombreuses rumeurs sur son avenir, notamment en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, l’ailier français n’a pris aucune décision et a tenu à mettre les choses au clair via un communiqué de son agent.

Difficile d’y voir clair dans l’avenir d’Ousmane Dembélé. L’ailier du FC Barcelone arrive à la fin de son contrat. Et si l’on en croit l’actuelle tendance, une prolongation ne semble pas d’actualité. Alors quelle sera la future destination du Français ? On a beaucoup cité le Paris Saint-Germain qui souhaite en faire le successeur d’Angel Di Maria, non conservé au terme de son bail le mois prochain.

🚨Info : Dossier Dembélé 🇫🇷:



• Dossier entièrement piloté par Nasser Al-Khelaifi 🇶🇦 qui a rencontré son agent à Paris

• Accord financier depuis janvier

• Bayern et Chelsea poussent

• En cas de départ, il choisira le meilleur projet

• Les discussions avec le Barça continuent pic.twitter.com/M23rXXmNTw — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 26, 2022

Le président Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les choses en main sur ce dossier. Du moins jusqu’à la nomination du directeur sportif annoncé Luis Campos, qui s’opposerait à l’arrivée du Blaugrana. Toutes ces rumeurs sont évidemment parvenues jusqu’aux oreilles de l’ancien Rennais apparemment lassé. A tel point que son agent Moussa Sissoko a dû intervenir dans un communiqué adressé à plusieurs médias. « L'avenir d'Ousmane Dembélé reste ouvert et nous n'allons pas entrer dans ces interminables spéculations », a prévenu le représentant de l’international tricolore.

Dembélé ne s'est pas encore décidé

« Nous sommes et nous avons toujours été respectueux avec tous les clubs et nous continuerons de la même manière pendant le processus, a-t-il ajouté. Quand le moment adéquat pour prendre une décision sera venu, Ousmane choisira quelle est la meilleure option pour son avenir. » Autrement dit, Ousmane Dembélé n’a pas encore pris sa décision, et ne s’est entendu avec aucun club, pas même le Paris Saint-Germain. Pas de quoi rassurer le Barça qui, en plus de ses craintes au sujet d’un accord caché entre son joueur et les Parisiens, reste incapable de se rapprocher des exigences financières du Français.