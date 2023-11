Argentine-France, PSG, un journaliste vedette insulte l'arbitre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Resté célèbre dans la mémoire des amateurs de football français puisqu'il arbitrait la finale du Mondial 2022 entre l'Argentine et la France, Szymon Marciniak a fait parler de lui à l'occasion de PSG-Newcastle.

Pendant une grande partie du match entre les champions de France et Newcastle, mardi soir au Parc des Princes, les supporters parisiens ont maugréé contre Szymon Marciniak, l'arbitre de ce match de Ligue des champions. On l'a vu très rapidement, l'officiel polonais et Kylian Mbappé, capitaine du PSG, avaient du mal à communiquer. Au point même que les journalistes de Canal+ l'ont fait remarquer pendant la première période. Et plus les minutes passaient, plus la tension montait, à l'image de Gianluigi Donnarumma, averti pour avoir contesté à l'autre bout du terrain une décision de Szymon Marciniak. Mais le penalty accordé à Paris après usage de la VAR a soudainement réveillé tout le monde, et notamment Grégory Schneider. Le journaliste de Libération, pas vraiment supporter du PSG, a fait part de sa colère.

L'arbitre de PSG-Newcastle le rend fou

Penalty absolument dégueulasse, ce vendu (et ce facho) de Marciniak dans ses oeuvres (il a déjà déboité les Bleus en finale de Coupe du monde). Allez, si ça ne pose de problème à personne... #PSGNEW #PSGNEWCASTLE #PSG — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) November 28, 2023

Adepte du franc-parler, Grégory Schneider est venu dire sur X (anciennement Twitter), ce qu'il pensait de Szymon Marciniak. Et il n'a pas hésité à être très violent contre l'arbitre polonais de la dernière finale du Mondial au Qatar. « Penalty absolument dégueulasse, ce vendu (et ce facho) de Marciniak dans ses oeuvres (il a déjà déboité les Bleus en finale de Coupe du monde). Allez, si ça ne pose de problème à personne (...) Ecoeuré. Mais alors... Marciniak, putain... », a lancé le journaliste de Libération, faisant particulièrement référence à la présence de l'arbitre polonais à une réunion organisée par un politicien d'extrême droite.

En juin dernier, l'UEFA avait diligenté une enquête sur ces accusations, et avait laissé tomber après les excuses de Szymon Marciniak. « Après réflexion et une enquête plus approfondie, il s’est avéré que j’ai été gravement induit en erreur et que j’ignorais totalement la véritable nature et les affiliations de l’événement », avait concédé celui qui a aussi arbitré la dernière finale de la Ligue des champions.